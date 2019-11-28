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Третина українців думають
про переїзд на роботу за...

Третина українців думають про переїзд на роботу за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 15:05

Третина українців думають про переїзд на роботу за...

Пропонуємо до обговорення:
63% респондентів про це не думали.

Дивися повний текст Третина українців думають про переїзд на роботу за кордон (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 15:06

они и на пмж думают
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 16:05

Человек не дерево. Тупо не анализировать все за и против. Ехать -не ехать это дело десятое. но как можно не думать ? Хотя не считая всяких судей, чинуш и прочих, которым тут ок и больше ни где они не нужны, у нас есть большой слой населения. которому плевать на все. Какой-то аналог индийской прослойки нищебродов. Типа наши деды ковырялись в дерьме, наши отцы ковыряются, мы ковыряемся и наши дети будут ковыряться.
ssnet
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 16:15

  ssnet написав:Человек не дерево. Тупо не анализировать все за и против. Ехать -не ехать это дело десятое. но как можно не думать ?

НЕ голова, а желудок выгоняет на чужбину;
Найактивніше на заробітки їдуть українці віком 35-45 років з вищою освітою, які мають сім’ї, але не можуть їх забезпечити.

- Это когда уже начинают понимать разницу между "телевизором" и горькой действительностью.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 16:17

  Kudrjavuy написав:
  ssnet написав:Человек не дерево. Тупо не анализировать все за и против. Ехать -не ехать это дело десятое. но как можно не думать ?

НЕ голова, а желудок выгоняет на чужбину;
Найактивніше на заробітки їдуть українці віком 35-45 років з вищою освітою, які мають сім’ї, але не можуть їх забезпечити.

- Это когда уже начинают понимать разницу между "телевизором" и горькой действительностью.

Есть куча людей которые уезжают на меньшие деньги ради нормальной жизни для себя и перспективы для детей. Не все можно купить за деньги.
ssnet
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