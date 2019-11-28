63% респондентів про це не думали.
Дивися повний текст Третина українців думають про переїзд на роботу за кордон (інфографіка).
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Додано: Пон 09 гру, 2019 15:05
Третина українців думають про переїзд на роботу за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Третина українців думають про переїзд на роботу за кордон (інфографіка).
Додано: Пон 09 гру, 2019 16:05
Человек не дерево. Тупо не анализировать все за и против. Ехать -не ехать это дело десятое. но как можно не думать ? Хотя не считая всяких судей, чинуш и прочих, которым тут ок и больше ни где они не нужны, у нас есть большой слой населения. которому плевать на все. Какой-то аналог индийской прослойки нищебродов. Типа наши деды ковырялись в дерьме, наши отцы ковыряются, мы ковыряемся и наши дети будут ковыряться.
Додано: Пон 09 гру, 2019 16:15
НЕ голова, а желудок выгоняет на чужбину;
- Это когда уже начинают понимать разницу между "телевизором" и горькой действительностью.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Пон 09 гру, 2019 16:17
Есть куча людей которые уезжают на меньшие деньги ради нормальной жизни для себя и перспективы для детей. Не все можно купить за деньги.
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