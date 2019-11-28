Третина українців думають про переїзд на роботу за...
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Oleh1969 написав:із чого видно що 10.85% українців живуть іллюзіями . Мабуть вони уявляють собі в Німечині чистеньких добропорядних бюргерів що частують гостей ковбаскою на паличці . Нехай поїдуть туди , поживуть там поруч з турками , ще якімось сірійцями — хотітимуть будь-куди лише не в Німечину .
Добро пожаловать в московию. После московии Вы точно будете согласны хоть в Малазию. - Там ожидают не "жить", а "работать". Как вы живёте, ваша ориентация, религия, пол,... - это ни кого не волнует.
А свій гайок та вишневий садок - нелюдь вигорне у балку, та продасть землю, бо це є "бізнес".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
https://replyua.net/news/182965-ukrainc ... nenko.html Программа президента Зеленского, получившая название «Возвращайся и оставайся», пока что вызывает смех у тех украинцев, которые уже несколько лет трудятся ща рубежом. К тому же, кредит для ведения бизнеса под 5 и больше процентов – это далеко не маленькая сумма.
Комментируя информацию, известный политический обозреватель Юрий Романенко в своем блоге пишет о том, что он пообщался в Варшаве с друзьями – молодыми ребятами 25 и старше лет. Никто не собирается возвращаться в Украину. Дальше мигрировать в более интересные локации на Западе – да. В Украину? Никогда.
Романенко подчеркивает, инициативы по предоставлению кредитов под 5% и прочий популистский бред от правительства вызывают хохот. Украина стала слишком токсичной для тех, кто привык работать мозгами и не верит обещаниям в духе «вот-вот заработает», «мы уже делаем», «только нам поверьте, все наладится». Когда люди, работающие за рубежом, слышат, что в Украине бывают задержки с зарплатой, то у них волосы дыбом встают. Люди быстро забывают о том, что у нас жизнь – это вечное преодоление препятствий и борьба за существование.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.