разве что валютообмен. А так используя терминолию доминошников - дупль-пусто
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 04 гру, 2021 14:28
Додано: Суб 04 гру, 2021 14:49
Додано: Пон 06 гру, 2021 12:03
Неплохие курсы для онлайн-валютообмена, но менять лучше до 16 часов. Потом банк начинает чудить и растягивать спред
Додано: Пон 06 гру, 2021 13:28
Додано: Пон 20 гру, 2021 12:02
курєрська доставка
Доброго дня. Терміново потрібно перевипустити вашу картку, але я поламала ногу, не можу фізично приїхати у відділення. Чи можливо у вас доставка карт через кур'єра? Можна у лс.
Додано: Вів 21 гру, 2021 07:35
37kveabw
Немного ставки по депозитам подняли. Похвально. Раньше многие банки под Новый год так делали. А сейчас это редкость...
Додано: Вів 21 гру, 2021 17:03
Здраствуйте. Хочу взять у вас кредит простой. Но есть пару нюансов, во первых: можно ли перекредетироватся у вас, если я имею несколько кредитов у МФО, так же во вторых: если я хочу взять 30 тис. нужна ли справка о доходах? Я просто только 3 мес работаю, незнаю дадут ли на роботе мне такую справку. Буду благодарен за помощь у решении моих вопросов.
Додано: Вів 21 гру, 2021 17:34
Re: Юнекс Банк
Додано: Вів 21 гру, 2021 17:56
Откуда ты, янголятко? Скока тебе лет уже, какой стаж работы?
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