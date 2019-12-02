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Нацбанк змінив правила
випуску та користування...

Нацбанк змінив правила випуску та користування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 19:55

Нацбанк змінив правила випуску та користування...

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк удосконалив порядок випуску банківських карток та порядок їх використання.

Дивися повний текст Нацбанк змінив правила випуску та користування платіжними картками.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 19:55

"доверенное лицо клиента сможет получать платежную карту, но не будет иметь право пользоваться ею" Прям почтальон Печкин с его посылкой. А как раньше-то было? Я так понимаю, что право пользоваться имело потому, что иначе в чём доверенность?
moveton
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