Національний банк удосконалив порядок випуску банківських карток та порядок їх використання.
Дивися повний текст Нацбанк змінив правила випуску та користування платіжними картками.
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Додано: Вів 10 гру, 2019 19:55
Нацбанк змінив правила випуску та користування...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нацбанк змінив правила випуску та користування платіжними картками.
Додано: Вів 10 гру, 2019 19:55
"доверенное лицо клиента сможет получать платежную карту, но не будет иметь право пользоваться ею" Прям почтальон Печкин с его посылкой. А как раньше-то было? Я так понимаю, что право пользоваться имело потому, что иначе в чём доверенность?
Додано: Вів 10 гру, 2019 20:40
А если человек инвалид лежачий то как же ему пользоваться картой если доверенному лицу нельзя? Или это старик лет 80?
Додано: Сер 11 гру, 2019 03:11
Видимо, будут пользоваться недоверенные, как и до нового закона
На самом деле, скорее всего, имеется в виду, что теперь ходить за своей картой в банк самостоятельно не обязательно и можно послать бойца по доверенности. Но это не значит, что эта доверенность ему разрешает снять с этой карты все деньги, хотя технически у него такая возможность появляется. Конечно, дополнительно разрешить ему и тратить средства с этой карты тоже можно, как и раньше, но всё это объяснить по-человечески журналисту ЧСВ не позволяет.
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