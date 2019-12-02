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Нацбанк змінив правила
випуску та користування...

Нацбанк змінив правила випуску та користування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 19:55

Нацбанк змінив правила випуску та користування...

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк удосконалив порядок випуску банківських карток та порядок їх використання.

Дивися повний текст Нацбанк змінив правила випуску та користування платіжними картками.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 19:55

"доверенное лицо клиента сможет получать платежную карту, но не будет иметь право пользоваться ею" Прям почтальон Печкин с его посылкой. А как раньше-то было? Я так понимаю, что право пользоваться имело потому, что иначе в чём доверенность?
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 20:40

А если человек инвалид лежачий то как же ему пользоваться картой если доверенному лицу нельзя? Или это старик лет 80?
Juna
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 03:11

  Juna написав:А если человек инвалид лежачий то как же ему пользоваться картой если доверенному лицу нельзя? Или это старик лет 80?

Видимо, будут пользоваться недоверенные, как и до нового закона :)

На самом деле, скорее всего, имеется в виду, что теперь ходить за своей картой в банк самостоятельно не обязательно и можно послать бойца по доверенности. Но это не значит, что эта доверенность ему разрешает снять с этой карты все деньги, хотя технически у него такая возможность появляется. Конечно, дополнительно разрешить ему и тратить средства с этой карты тоже можно, как и раньше, но всё это объяснить по-человечески журналисту ЧСВ не позволяет.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 10:53

«Побуждать банки совершенствовать обслуживание пользователей, что будет способствовать усилению защиты прав пользователей и росту их доверия к использованию электронных платежных средств.» Побудите, пожалуйста и Банк Сич, тот, что стал недавно Пауэр Банком, уважительно относиться к клиентам и выполнять требования НБУ. Пока его не угробил Денис Горбуненко.
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 11:16

  moveton написав:"доверенное лицо клиента сможет получать платежную карту, но не будет иметь право пользоваться ею" Прям почтальон Печкин с его посылкой. А как раньше-то было? Я так понимаю, что право пользоваться имело потому, что иначе в чём доверенность?

Раніш фізично отримати карту в банку могла лише особа, на яку емітована карта. Доручення не допускались.
Так зрозуміліше?
Cris
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 11:18

  Juna написав:А если человек инвалид лежачий то как же ему пользоваться картой если доверенному лицу нельзя? Или это старик лет 80?


Про розрахунки через інтернет Ви нічого не чули?
Cris
 
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