Зеленський скасував держмонополію на спирт
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Додано: Сер 11 гру, 2019 17:37
Пропонуємо до обговорення:
Суб'єкти господарювання зможуть виробляти і продавати спирт при наявності відповідної ліцензії.
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Зеленський скасував держмонополію на спирт
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Додано: Сер 11 гру, 2019 17:59
Тоесть теперь можно будет легально гнать самогон?
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Чет 12 гру, 2019 00:36
vitaliy_berdinskikh, а кто запрещал гнать? Продавать было только нельзя. Теперь можно, но сомневаюсь, что при небольших объёмах это хотя бы окупит лицензию.
moveton
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Додано: Чет 12 гру, 2019 01:14
moveton написав: vitaliy_berdinskikh
, а кто запрещал гнать? Продавать было только нельзя.
Статья админкодекса не делает различий между изготовлением и продажей.
Стаття 176. Виготовлення, зберігання самогону та апаратів для його вироблення
Виготовлення або зберігання без мети збуту самогону чи інших міцних спиртних напоїв домашнього вироблення, виготовлення або зберігання без мети збуту апаратів для їх вироблення - тягнуть за собою накладення штрафу від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Стаття 177. Придбання самогону та інших міцних спиртних напоїв домашнього вироблення Придбання самогону та інших міцних спиртних напоїв домашнього вироблення - тягне за собою накладення штрафу від одного до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. {Статтю 177-1 виключено на підставі Закону № 2547-12 від 07.07.92}
Для продажи без лицензии, к слову, есть отдельная статья - 156.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Чет 12 гру, 2019 01:41
vitaliy_berdinskikh
, логично. Что
в 2009м
не мешало депутату говорить: "А вот гнать первач для себя, в том числе и на свадьбу или именины, по-прежнему можно будет безнаказанно. "На святое мы не замахиваемся, это народные традиции, какая же свадьба без первача, - уточнил Прокопчук". Видимо, такой штраф тоже можно назвать ценой лицензии. Не исключено даже, что и с новым законом так дешевле будет.
moveton
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