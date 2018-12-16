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В Україні запустили платформу підтримки малого та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 12 гру, 2019 11:45
Пропонуємо до обговорення:
ЄБРР і Євросоюз запустили цифрову платформу підтримки українських малих і середніх підприємств (МСП) Merezha.
Дивися повний текст В Україні запустили платформу підтримки малого та середнього бізнесу Merezha
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Додано: Чет 12 гру, 2019 11:45
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