Кошти на пільгових рахунках для оплати комунальних послуг в особистому кабінеті «Ощадбанку» не відображаються із технічних причин.
Дивися повний текст Чому не відображається субсидія на рахунку «Ощадбанку».
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Додано: Суб 14 гру, 2019 12:49
Чому не відображається субсидія на рахунку «Ощадбанку»
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чому не відображається субсидія на рахунку «Ощадбанку».
Додано: Суб 14 гру, 2019 15:47
А почему до сих пор за октябрь месяц льготные средства не перечислили Ощадбанка. Что тоже скомуниздили.
Додано: Суб 14 гру, 2019 20:39
Re: Чому не відображається субсидія на рахунку «Ощадбанку»
Теперь все платят по-честному.
Black Jack - White Business
Додано: Нед 15 гру, 2019 00:13
До октября государство перекладывало деньги за льготы из одного кармана в другой, а льготник доплачивал остальное. Всё отражалось в платёжке и было ясно , понятно.Государство отвечало за свою долю платежа, льготник - за свою.
Теперь за всё отвечает плательщик, даже за то, что Минсоцполитики вовремя и в полном объёме не перевело деньги, а Ощадбанк не успел перечислить их коммунальщикам. С последующей пенёй и отключением.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
Додано: Нед 15 гру, 2019 01:31
Сумма по льготе поступила в Ощад, но... безналичная, хотя было написано заявление на наличный расчет. И здесь начинается самое интересное: за октябрь Ощад перечислил часть суммы только за свет и газ. Отопление, ГВС и остальное - ни копейки.
В горячей линии Ощада ответили, что остальные поставщики не прислали счет на оплату. Деньги можно снять наличными только, после завершения отопительного сезона - 1 июля 2020 года. На вопрос: "у нас отопительный сезон завершиться в следующем году только летом?", в ответ последовало невнятное мычание.
Как-то так.
Додано: Нед 15 гру, 2019 20:32
А Вы в каком районе проживаете? А то "у нас на раёне" (К-Святошинском) абсолютная тишина, никто ничего ещё не получал.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
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