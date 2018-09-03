Чому не відображається субсидія на рахунку «Ощадбанку»

Додано: Нед 15 гру, 2019 00:13

До октября государство перекладывало деньги за льготы из одного кармана в другой, а льготник доплачивал остальное. Всё отражалось в платёжке и было ясно , понятно.Государство отвечало за свою долю платежа, льготник - за свою.

Теперь за всё отвечает плательщик, даже за то, что Минсоцполитики вовремя и в полном объёме не перевело деньги, а Ощадбанк не успел перечислить их коммунальщикам. С последующей пенёй и отключением.

Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.