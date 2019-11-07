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Чому не відображається
субсидія на рахунку «Ощадбанку»

Чому не відображається субсидія на рахунку «Ощадбанку»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 17:59

Це ж як треба не любити свій народ, щоб так знущатись над здоровим глуздом запропонувавши цей новий вид оплати пільг !!! Суми беруться від фонаря,не зважаючи на вчасно передані дані, і завищені в рази перечисляються олігархам в той час, коли людині по іншим послугам треба платити вже без пільги. Назва бидло для тих. хто таке придумав і хто це терпить, то ще дуже лагідне слово. І за що воюють на сході, коли самі здатні знущатися над собою гірше любого ворога...
providnyk
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 14:28

29/01/2020 Не могу войти в особистий каб пильговика Ошибка 404 на Гугле Горячая линия "ОКСАНА" Попробуйт войти позже или через другой браузер???????????? Ощад НЕПОКОБЕЛИМ
mavr30767
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