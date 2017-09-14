Додано: Вів 16 вер, 2025 12:04

із просторів інтернету.



«Зеленський зробив кілька заяв із вимогами до Трампу, їх можна цілком зарахувати за ультиматум до США.



"Єдиний спосіб припинити бойові дії - це спочатку надати чіткі гарантії безпеки. І це може статися тільки в тому випадку, якщо Трамп виявить сміливість".

(Миру заважає боягузтво Трампа).



"Перш ніж ми закінчимо війну, я дійсно хочу, щоб усі угоди були укладені. Я хочу мати документ, який підтримають США та всі європейські партнери. Це дуже важливо. Щоб це сталося, нам потрібна чітка позиція президента Трампа".

(Миру заважає відсутність у Трампа чіткої позиції).



"Я вважаю, що США досить сильні, щоб приймати самостійні рішення. Трамп може надати нам системи ППО у необхідній кількості, і США їх достатньо".

(Миру заважає небажання Трампа дати зброю Україні).



"Впевнений, що США можуть застосувати достатньо санкцій, щоб завдати шкоди російській економіці, до того ж Трамп має достатньо сили, щоб змусити Путіна його боятися".

(Миру заважає небажання Трампа запровадити нові санкції, тобто зробити за наказом Зеленського те саме "ку", що й завжди).



"Світова наддержава не повинна чекати, поки інші зроблять кроки.

Європа вже запровадила 18 пакетів санкцій проти Росії. І тепер не вистачає лише потужного пакету санкцій із боку США. Трамп не хоче посилювати тиск на Путіна, побоюючись зірвати спроби закінчити війну. Це неправильний підхід до Путіна”.

(Вказує на невідповідність Трампа займаній посаді).