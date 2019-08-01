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Люди, які народилися в
1970-1980-х роках, раніше 65...

Люди, які народилися в 1970-1980-х роках, раніше 65...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 17:02

  Ромасик написав:Кто такой Павловский и когда он успел стать экспертом?

чего вы докопались? Вполне на уровне заголовков "соцсети сообщают", "пользователь %%$$&& прокомментировал".
Тема зашла? - зашла! Значит Икспэрт, йопта!
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а на каком столбе такая аналитическая инхфармацыя написяна?
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 18:00

Re: Люди, які народилися в 1970-1980-х роках, раніше 65...

Щось я дуже сильно сумніваюся , що будь-яким пасивним способом зберігаючи гроші можна реально отримати щось через 30 років . Банки - ну ми знаємо , валюта - та тут он є провісники падіння доллара як світової валюти ( і про амеро не забули ? ) , та й взагалі - можуть зникнути і євро і доллар за 30 років . Золото - на все ? Срібло - кілограмами ? Квартири - маленькими шматочками не продають ... Складно це все і непевно ... Ненадійно ... Негарантовано ...
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