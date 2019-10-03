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Finance.ua: Як закрити
ФОП в 2020 році?

Finance.ua: Як закрити ФОП в 2020 році?
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 12:08

Finance.ua: Як закрити ФОП в 2020 році?

Пропонуємо до обговорення:
Наскільки це складно, і чи можна спростити процес
В останні роки закриття діяльності фізичної особи-підприємця (ФОП) значно спростилося. Тепер більшість етапів цього процесу можна пройти онлайн. Але все ж таки ще залишилися моменти, які можуть затягнути його на місяці, і навіть роки. Ми розпитали експертів про особливості процедури ліквідації ФОП і про те, як її можна спростити.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 22:12

Аудит проводить не обязательно. В остальном, верно.
oppoprinter
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 23:06

Актуальная статья. Зе и компания задушила остатки предпринимателей.
knoppixx
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2019 11:45

ошибки ... на сайте минюста информациия о закрытии появляется сразу после подачи заявления на ликвидацию.... переплату по есв на сегодня можно вернуть онлайн за 2 недели через кабинет платника ... до проведения проверки в налоговой у плательщика будет стан "припинено, але не знято з облику" - и проверить снятие с учета можно только через инспектора....
1226145
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2019 12:43

  1226145 написав:до проведения проверки в налоговой у плательщика будет стан "припинено, але не знято з облику


Так будет записано в реестре по ЕСВ.
В реестре ФОПов будет записано просто - Припинено.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 08:46

я есть фоп. деятельность не виду. но являюсь учредителем и директором ооо. как мне быть с есв
polokaoleg2
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 00:48

  polokaoleg2 написав:я есть фоп. деятельность не виду. но являюсь учредителем и директором ооо. как мне быть с есв


Платите ЕСВ и там, и там. Если не пенсионер конечно.

Только смысл висящего и спящего ФОПа сейчас для вас не понятен. Пойдите к регистратору и приостановите деятельность как ФОП, много времени не займет.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 06:48

В статье много неточностей. Если оплата ЕСВ и проверка без срока давности, то почему выписки банки рекомендуется взять только за три года?
Откуда взяли длительность проведения налоговой проверки 10 дней? Сроки проверок установлены п.85.2 Налогового кодекса, и они зависят от категории плательщика.
antonmoroz122007
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