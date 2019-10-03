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Finance.ua: Як закрити ФОП в 2020 році?
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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 16 гру, 2019 12:08
Пропонуємо до обговорення:
Наскільки це складно, і чи можна спростити процес
В останні роки закриття діяльності фізичної особи-підприємця (ФОП) значно спростилося. Тепер більшість етапів цього процесу можна пройти онлайн. Але все ж таки ще залишилися моменти, які можуть затягнути його на місяці, і навіть роки. Ми розпитали експертів про особливості процедури ліквідації ФОП і про те, як її можна спростити.
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Додано: Пон 16 гру, 2019 22:12
Аудит проводить не обязательно. В остальном, верно.
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oppoprinter
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Додано: Пон 16 гру, 2019 23:06
Актуальная статья. Зе и компания задушила остатки предпринимателей.
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knoppixx
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Додано: Вів 17 гру, 2019 11:45
ошибки ... на сайте минюста информациия о закрытии появляется сразу после подачи заявления на ликвидацию.... переплату по есв на сегодня можно вернуть онлайн за 2 недели через кабинет платника ... до проведения проверки в налоговой у плательщика будет стан "припинено, але не знято з облику" - и проверить снятие с учета можно только через инспектора....
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Додано: Вів 17 гру, 2019 12:43
1226145 написав:
до проведения проверки в налоговой у плательщика будет стан "припинено, але не знято з облику
Так будет записано в реестре по ЕСВ.
В реестре ФОПов будет записано просто - Припинено.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Вів 07 січ, 2020 08:46
я есть фоп. деятельность не виду. но являюсь учредителем и директором ооо. как мне быть с есв
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polokaoleg2
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Додано: Сер 08 січ, 2020 00:48
polokaoleg2 написав:
я есть фоп. деятельность не виду. но являюсь учредителем и директором ооо. как мне быть с есв
Платите ЕСВ и там, и там. Если не пенсионер конечно.
Только смысл висящего и спящего ФОПа сейчас для вас не понятен. Пойдите к регистратору и приостановите деятельность как ФОП, много времени не займет.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Сер 08 січ, 2020 06:48
В статье много неточностей. Если оплата ЕСВ и проверка без срока давности, то почему выписки банки рекомендуется взять только за три года?
Откуда взяли длительность проведения налоговой проверки 10 дней? Сроки проверок установлены п.85.2 Налогового кодекса, и они зависят от категории плательщика.
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antonmoroz122007
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