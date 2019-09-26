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Finance.ua: Як закрити
ФОП в 2020 році?

Finance.ua: Як закрити ФОП в 2020 році?
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Як заощаджувати та економити
  #<12345
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:20

подскажите как быть сейчас:
- зарегестрирована как предприниматель на общей системе налогообложения 16,03,20 - и попала в карантин. Деятельности не велось, счета в банке нет. нет ничего. Хочу закрыть это мероприятие сейчас - 10,06,20 = подам заявление о закрытии.

ВНИМАНИЕ ВОПРОС: что-то нужно платить за этот период? какие налоги? или?

спасибо!
natalyartster
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 16:53

Здравствуйте. С марта 2019 года оформила ФОП по программе "муниципальная няня", ухаживаю за своим внуком (он на инвалидности, 1 группа А). Зарплата символическая 1700 грн, из них 1300 - налоги. Статья КВЕД - "Денний догляд за дітьми". Программа действует для детей до трёх лет. Сейчас внуку два года и восемь месяцев, и я хочу начать эту процедуру закрытия ФОПа. С чего начинать и какие подводные камни ожидают?
cemerisu
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 13:28

Добрый день, не работаю как ЧП с 2014 года..уехала за рубеж и вот 6 лет спустя приходит е-мейл о долге в 29тыс грн.! Почему только сейчас пришло это извещение, а не в 2014 году? Что делать и как закрыть ЧП дистанционно?
travel_kava
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 14:35

  travel_kava написав:Добрый день, не работаю как ЧП с 2014 года..уехала за рубеж и вот 6 лет спустя приходит е-мейл о долге в 29тыс грн.! Почему только сейчас пришло это извещение, а не в 2014 году? Что делать и как закрыть ЧП дистанционно?


Добрый день, а когда вы закрывались, вы проверяли расчёты с бюджетом ?

За что долг ?

Если по ЕСВ, который вы не платили как "спящий" ФОП и вы не закрывались у регистратора (эту радость ввели с 2017 года и сумма 29 тысяч похожа на ту сумму, что выставляют за этот пробел), то сейчас есть возможность подать заяву в налоговую и аннулировать официально этот долг по ЕСВ. По моему, до конца лета можно.

Дистанционно, думаю, возможно, если у вас есть ЕЦ Подпись, погуглите какие шаги должны быть.
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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