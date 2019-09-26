|
|
|
Finance.ua: Як закрити ФОП в 2020 році?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:20
подскажите как быть сейчас:
- зарегестрирована как предприниматель на общей системе налогообложения 16,03,20 - и попала в карантин. Деятельности не велось, счета в банке нет. нет ничего. Хочу закрыть это мероприятие сейчас - 10,06,20 = подам заявление о закрытии.
ВНИМАНИЕ ВОПРОС: что-то нужно платить за этот период? какие налоги? или?
спасибо!
-
natalyartster
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 05.06.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 02 лип, 2020 16:53
Здравствуйте. С марта 2019 года оформила ФОП по программе "муниципальная няня", ухаживаю за своим внуком (он на инвалидности, 1 группа А). Зарплата символическая 1700 грн, из них 1300 - налоги. Статья КВЕД - "Денний догляд за дітьми". Программа действует для детей до трёх лет. Сейчас внуку два года и восемь месяцев, и я хочу начать эту процедуру закрытия ФОПа. С чего начинать и какие подводные камни ожидают?
-
cemerisu
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 02.07.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 09 лип, 2020 13:28
Добрый день, не работаю как ЧП с 2014 года..уехала за рубеж и вот 6 лет спустя приходит е-мейл о долге в 29тыс грн.! Почему только сейчас пришло это извещение, а не в 2014 году? Что делать и как закрыть ЧП дистанционно?
-
travel_kava
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 09.07.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 09 лип, 2020 14:35
travel_kava написав:
Добрый день, не работаю как ЧП с 2014 года..уехала за рубеж и вот 6 лет спустя приходит е-мейл о долге в 29тыс грн.! Почему только сейчас пришло это извещение, а не в 2014 году? Что делать и как закрыть ЧП дистанционно?
Добрый день, а когда вы закрывались, вы проверяли расчёты с бюджетом ?
За что долг ?
Если по ЕСВ, который вы не платили как "спящий" ФОП и вы не закрывались у регистратора (эту радость ввели с 2017 года и сумма 29 тысяч похожа на ту сумму, что выставляют за этот пробел), то сейчас есть возможность подать заяву в налоговую и аннулировать официально этот долг по ЕСВ. По моему, до конца лета можно.
Дистанционно, думаю, возможно, если у вас есть ЕЦ Подпись, погуглите какие шаги должны быть.
Не читаю Будивельника и Trast.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 17573
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4291 раз.
- Подякували: 6934 раз.
-
- Профіль
-
22
3
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|