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Finance.ua: Як закрити ФОП в 2020 році?
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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:20
подскажите как быть сейчас:
- зарегестрирована как предприниматель на общей системе налогообложения 16,03,20 - и попала в карантин. Деятельности не велось, счета в банке нет. нет ничего. Хочу закрыть это мероприятие сейчас - 10,06,20 = подам заявление о закрытии.
ВНИМАНИЕ ВОПРОС: что-то нужно платить за этот период? какие налоги? или?
спасибо!
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natalyartster
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Додано: Чет 02 лип, 2020 16:53
Здравствуйте. С марта 2019 года оформила ФОП по программе "муниципальная няня", ухаживаю за своим внуком (он на инвалидности, 1 группа А). Зарплата символическая 1700 грн, из них 1300 - налоги. Статья КВЕД - "Денний догляд за дітьми". Программа действует для детей до трёх лет. Сейчас внуку два года и восемь месяцев, и я хочу начать эту процедуру закрытия ФОПа. С чего начинать и какие подводные камни ожидают?
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cemerisu
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Додано: Чет 09 лип, 2020 13:28
Добрый день, не работаю как ЧП с 2014 года..уехала за рубеж и вот 6 лет спустя приходит е-мейл о долге в 29тыс грн.! Почему только сейчас пришло это извещение, а не в 2014 году? Что делать и как закрыть ЧП дистанционно?
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travel_kava
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Додано: Чет 09 лип, 2020 14:35
travel_kava написав:
Добрый день, не работаю как ЧП с 2014 года..уехала за рубеж и вот 6 лет спустя приходит е-мейл о долге в 29тыс грн.! Почему только сейчас пришло это извещение, а не в 2014 году? Что делать и как закрыть ЧП дистанционно?
Добрый день, а когда вы закрывались, вы проверяли расчёты с бюджетом ?
За что долг ?
Если по ЕСВ, который вы не платили как "спящий" ФОП и вы не закрывались у регистратора (эту радость ввели с 2017 года и сумма 29 тысяч похожа на ту сумму, что выставляют за этот пробел), то сейчас есть возможность подать заяву в налоговую и аннулировать официально этот долг по ЕСВ. По моему, до конца лета можно.
Дистанционно, думаю, возможно, если у вас есть ЕЦ Подпись, погуглите какие шаги должны быть.
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Додано: Сер 15 лип, 2020 22:57
Интересно, кто знает, куда мне обращаться, если я закрыла еще в 2014 году, а в 2017 мне стали приходить письма о открытом ИП, и что теперь я должна заплатить все штрафы и налоги? Налоговая, в которой я закрывала - теперь говорить, что она этим делом не занимается, на все эл. письма, которые я пишу - ни кто мне не отвечает, а приехать я не могу. Куда обращаться, вообще, кто в курсе?
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Додано: Пон 20 лип, 2020 07:56
Здравствуйте, хочу закрыть ФОП с долгом по ЕСВ а также не сданными отчетами за несколько лет. Что сначала подавать заявление регистратору на закрытие или сдать отчеты? Хочу также писать заявление в налоговую на прощение суммы ЕСВ с 2017 года.
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tatianagladkaya87
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Додано: Пон 20 лип, 2020 09:41
tatianagladkaya87 написав:
Что сначала подавать заявление регистратору на закрытие или сдать отчеты?
Естественно, сначала подать заявление регистратору.
tatianagladkaya87 написав:
Хочу также писать заявление в налоговую на прощение суммы ЕСВ с 2017 года.
Обязательно пишите, иначе не отстанут. Не забудьте, что срок подачи таких заявлений ограничен, если не ошибаюсь до конца лета.
Штрафы за несдачу отчётов по любому придётся заплатить, раз с заявлением появитесь и в налоговой.
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Додано: Сер 22 лип, 2020 18:23
подскажите как быть сейчас: - зарегистрирован как предприниматель на общей системе налогообложения 20,02,20 - и попала в карантин. Деятельности не велось, счета в банке нет. нет ничего. Хочу закрыть это мероприятие сейчас - 1,08,20 = подам заявление о закрытии. ВНИМАНИЕ ВОПРОС: что-то нужно платить за этот период? какие налоги? или? спасибо!
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stas_p98
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