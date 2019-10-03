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Finance.ua: Як закрити
ФОП в 2020 році?

Finance.ua: Як закрити ФОП в 2020 році?
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 02:35

закриття фоп 2020

при закритті фоп , виявлено, що сплата ПДФО протягом року відбувалася не на той рахунок.
1.чи варто писати заяву на зарахування коштів на правильний рахунок.
2. чи дотримується податкова загальної практики судів, що сплата податку, навіть не на той рахунок вважається дією ,а не бездіяльністю підприємця і держава кошти отримала і вчасно?
Lana555
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 08:40

  Lana555 написав:при закритті фоп , виявлено, що сплата ПДФО протягом року відбувалася не на той рахунок.
1.чи варто писати заяву на зарахування коштів на правильний рахунок.
2. чи дотримується податкова загальної практики судів, що сплата податку, навіть не на той рахунок вважається дією ,а не бездіяльністю підприємця і держава кошти отримала і вчасно?


1. Конечно, надо подойти в Центр обслуживания клиентов, там объяснят что и куда написать и на чьё имя. Это часто происходит.
2. Налог, уплаченный не на тот счёт, считается неуплаченным вовсе. Никаких других вариантов за много лет я не встречал. Если на каком-то другом счёте, или по какому-то другому налогу образуется переплата, то это совсем не означает, что снята ответственность по недоплате в другом месте.
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 09:14

Закриття ФОП
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 07:36

Добрый день. Написала заявление на закрытие ФОП в феврале 2017. Подала все отчеты тогда . Сказали ждать проверки. Вот уже 2020 год, жду. Подскажите пожалуйста куда обратиться чтоб закрыт этот вопрос?
ooovdii
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 11:22

  ooovdii написав:Добрый день. Написала заявление на закрытие ФОП в феврале 2017. Подала все отчеты тогда . Сказали ждать проверки. Вот уже 2020 год, жду. Подскажите пожалуйста куда обратиться чтоб закрыт этот вопрос?


Никуда не обращайтесь. Вы и так закрыты, а проверка финальная может и не состоятся в принципе. Это право налоговой сделать финальный аудит ФОПа, но не их обязанность.
По крайней мере в этом году у вас истёк трёхлетний срок исковой давности по большинству налогов. Так что если у вас не было наёмных работников, чтобы проверить их начисления на зарплату, то вы уже никому не интересны в плане проверки.
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