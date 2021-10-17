Finance.ua: Як закрити ФОП в 2020 році?

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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 19 лис, 2020 12:33
Добрый день. Подскажите пожалуйста фоп 2 группа,после снятия с учета у регистратора,по есв нужно подать ликвидационный отчет в течении 30 дней? А по ед. н. в конце года?
Додано: Чет 01 кві, 2021 14:34
Подскажите, если ФОП в конце концов закрылся - как и где получить официальный документ об этом? Спасибо
Додано: Сер 27 жов, 2021 14:14
Доброго всім дня.
Прошу допомоги Форумчан.
Проти мене відкрито виконавче провадження про несплату ЕСВ на суму 70т. Про що в 08/2021 отримав повідомлення на ел.адресу.
ФОП закривав через пару днів за допомогою ДІЇ. Відповідь "ФОП припинено".
Де можна отримати відповідь на наступні питання.
1. Чи можливо скасувати ВП?
2. Чи накладається пеня в разі несплати?
3. Які можливі шляхи вирішення.
Дякую
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