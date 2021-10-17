RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Finance.ua: Як закрити
ФОП в 2020 році?

Finance.ua: Як закрити ФОП в 2020 році?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 12:33

Добрый день. Подскажите пожалуйста фоп 2 группа,после снятия с учета у регистратора,по есв нужно подать ликвидационный отчет в течении 30 дней? А по ед. н. в конце года?
oksanamatveeva101273
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 19.11.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 14:34

Подскажите, если ФОП в конце концов закрылся - как и где получить официальный документ об этом? Спасибо
gregoryscoblo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 01.04.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 14:14

Доброго всім дня.
Прошу допомоги Форумчан.
Проти мене відкрито виконавче провадження про несплату ЕСВ на суму 70т. Про що в 08/2021 отримав повідомлення на ел.адресу.
ФОП закривав через пару днів за допомогою ДІЇ. Відповідь "ФОП припинено".

Де можна отримати відповідь на наступні питання.
1. Чи можливо скасувати ВП?
2. Чи накладається пеня в разі несплати?
3. Які можливі шляхи вирішення.

Дякую
simpatik
 
Повідомлень: 1
З нами з: 27.10.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5678
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Как украинцам получить бесплатное лечение в...
D2 » Вів 26 жов, 2021 16:41
1 72
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 жов, 2021 16:41
tolja3334
Finance.ua: Розмитнення «єврономерів» на власному досвіді
D2 » П'ят 05 бер, 2021 11:46
7 2126
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 жов, 2021 10:43
didzuha
Finance.ua: Як зменшити вартість ЖКГ, якщо ви не... 1, 2
D2 » Нед 17 жов, 2021 15:05
16 1519
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 жов, 2021 23:13
moveton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (1431)
27.10.2021 15:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.