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Вплив еміграції на ринок нерухомості Києва та передмістя
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 27 кві, 2020 04:05
Унуноктий написав: Хомякоид написав: rjkz написав:
Мы про какой НЙ говорим? Цены в магазинах НЙ в среднем чуть выше киевских - что-то чуть дороже, что-то чуть дешевле. Что-то намного дороже, что-то намного дешевле. Если типа "органик", то однозначно дороже, но в Украине Органик нет совсем.
Я написал про 200 баксов на ОДНОГО В МЕСЯЦ.
Если будет угодно, могу расписать цены на основные продукты питания. Но меня Прохожий закидает тапками.
ЗЫ."Ваша галя балувана".
В Гермашке 200 евро в месяц это красная рыба, мясо каждый день, овощи Фрукты от пуза, пиво каждый день. Клубника круглогодично. Так что 200 дол. в месяц в большом яблоке вполне верю.
Это если еду на мусорнике выбирать?
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Нет, это если в американском ритейле покупать.
Кстати, по безопасности продуктов питания США и Великобритания делят первое место в мире. Украина на 63-м.
В США федеральным законом запрещено кур кормить гормонами.
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Додано: Пон 27 кві, 2020 04:10
Gastarbaiter написав: airmax78 написав:
И что? Чтобы перестать быть вторым сортом ему на этой бэхе надо вернуться в родные Черкассы. Вернулся в Польшу - снова второй сорт. Без шансов, даже теоретических, занять достойное место в польском обществе. Не спорю, что многих это устраивает.
Интересно, что означает "второй сорт" и как понимать, что ты уже "занял достойное место в обществе"?
Это как в старом бородатом анекдоте "...-я не знаю кто они, но явно круче нас.У них Ельцин водилой работает"
На самом деле, ни я ни Макс ни кто из форумчан не станет ни самым богатым человеком на Земле ни самым бедным - так к чему эти понты?
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Додано: Пон 27 кві, 2020 04:29
vladimir07 написав:
rjkz написав:
То есть, молодая семья БЕЗ ДЕТЕЙ (это важно) вполне может за год полтинник на квартиру в Киеве отложить. Если доками не обзаведутся, то на этом уровне и останутся +/-. Потолком заработка будет 25 баксов в час - и это еще за счастье. Но и на эти деньги можно нормально жить и откладывать на вожделенный киевский бетон...хотя через 2-3 года не захотят возвращаться.
Вы так все подробно с цифрами расписывали с живых примеров или в теории ?
Есть примеры, которые за год пребывания увезли домой вдвоем 50к работая нелегалами ?
Нелегалов из Украины я не знаю. Знаю из других стран б.СССР.
Вообще, жить без доков -плохая идея. Есть варианты эти проблемы решить - начиная от простейших путей через диверсификацию В1/В2 на J через курсы Инглиша (это даст возможность жить в США не выезжая более 180 дней, которые обычно даются по турвизе и работать 20 часов в неделю) и подачей на ПУ (дорого, но довольно быстро выдается SSN и ворк авторизейшн), правда потом надо много денег на адвоката и в случае провала- депортация и надолго бан на въезд.
С живых примеров могу много накидать. Писал сознательно основываясь на самый минимум заработка и минимум расходов. Эти цифры - реальные. Но зарабатывать больше минимального - более чем реально. Кстати, я не уверен, что это на 100 % правда, но есть сетевой ритейлер, тн "русский магазин" (подозреваю, что украинский) - они через соцсети и рекрутеров набирают работников из Украины и др. стран б.СССР, делают рабочие визы (единственное, что - скорей всего эти визы "привязаны" к конкретному работодателю) - платят 15 баксов на чек (W2), но пахать заставляют за троих. Там обязательно знание русского и английского, чтобы работать на кассе и все равно какого для других работ - типа грузчики, уборщики, выставлять продукты на полки и тд.
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Додано: Пон 27 кві, 2020 04:34
Hotab написав:
Дочка приятеля в прошлом году окончила учебу во Вроцлаве.
Расходы на месяц были 100 уе общага, 100 уе еда.Всякие кафешки, киношки конечно отдельно.
На последних курсах подрабатывала сама официанткой, а потом в турфирме. Имея рус, укр, англ и польский составила хорошую конкуренцию местной публике. Так и осталась работать там. Что-то около 2 куе.
Кстати, да.
Если уж говорить о человеке, который смог выучиться на немецком/польском, то наличие даже русского и украинского - большой плюс.
У сына друга - украинский и русский - нэйтив, немецкий и инглиш - флуент. При этом немцы Инглиш так как он не знают.
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Додано: Пон 27 кві, 2020 04:35
rjkz написав:
200 баксов - это достаточная сумма для питания 1 человека в НЙ при покупке провизии в магазинах и самостоятельной готовке. Рестораны, бухло, сигареты и ночные клубы - это твои личные понты.
В опчем, иди проспись.
Нах мне такой НЙ, чтоб сидеть там на кило картошки в день в какой-то общаге? Бедный украинский крестьянин в самой забитой провинции питается намного лучше со своего огорода и хозяйства, чем чел в НЙ на $200 в месяц.
Во имя веры в удачу?
Так и в Киеве можно верить в удачу и при этом нормально жить. А если нефартовый или туп, как дерево — то будешь баобабом тыщу лет, пока помрёшь. И НЙ тебе ничем не поможет.
А вот ежели тебе суждено поймать синюю птицу, то ты обязательно поймаешь её и в Киеве. Чего всем вам и желаю.
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Додано: Пон 27 кві, 2020 05:29
ЗЫ
Чувак пытается купить продукты на обед на пятерик в дешевых клоачных магазинах на Брайтоне. Это 2016 г. Сейчас минимум эти пищевые отбросы в полтора раза дороже.
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Додано: Пон 27 кві, 2020 05:34
А вот тут уже человеческая жрачка ...
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