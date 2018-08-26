Вплив еміграції на ринок нерухомості Києва та передмістя
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:Вот чего транслировать непонятно откуда взявшиеся стереотипы и бредни? Какая мивина? Сакцес сторизов от заробитчан наверное даже поменьше, чем от переехавших в Киев, подавляющему большинству из них нечего вспомнить кроме бараков-общажек для ночлежки. А кто-то и там неплохо устраивается - вы ж к примеру вроде на клубнику не ездите. Если человек действительно лузер, то он им будет и в Черкассах, и в Киеве, и где угодно. Если же руки прямые, голова на месте и ж*** не срослась с диваном - то он где угодно чего-то добъется, разница будет лишь в том, что где-то больше, где-то меньше.
Ну да, только разница может быть ну очень большая. Такая, что в Киеве и работать смысла нет.
Тут уже все достаточно частные случаи, может быть большая, может и нет. Кто в Киеве сам может зарабатывать 2-3-5 куе, далеко не всегда будет зарабатывать больше сопоставимо стоимости жизни за границей. Особенно усложняется вопрос, если есть пара, у обоих хорошая работа/карьера/бизнес. Получить оффер одновременно обоим в другой стране - почти невероятно. Разъезжаться с непонятной перспективой что потом второй переедет - сомнительно. Переезжать с одним оффером, чтобы супруг/супруга бросил/а все, жить неопределённый период с доходов одного, с невнятными перспективами для второго? Надо иметь просто огромное желание именно эмигрировать, у обоих, прям такое экзистенциальное. Вариант бросить все обоим и искать счастья - это или бежать от какого-то полномасштабного пипца или безрассудство. По поводу дипломов наших вузов. Если за плечами ничего, кроме этого ВУЗа, и нет знания языка - то да, нигде не нужны. Если есть знание языка - то может не всякие, но в целом подтвердить можно, в частности того же политеха, например. Если есть язык, опыт работы, хорошее резюме - доступно много чего, на самом деле. Но это как правило ситуация, сходная с описанной выше, таким специалистам условные 2-3 куе в условной Поляндии вообще не интересны. Про работу гастарбайтером, а не эмиграцию - совсем другой вопрос и другие вводные. Безработные из маленьких городов/сел тут - однозначно есть смысл, и шансы заработать выше, чем искать счатья в крупных городах в Украине, никаких звёзд с неба, тысяч долларов в месяц, но дома можно содержать семью и относительно не бедствовать. Молодёжь из небольших городов - уже не все не всегда очевидно. Кому работа на стройке в Польше, снять угол и 15-летняя тачила - за глаза, но выйти +/- на тот же уровень доходов, с той же б*** и арендой он сможет и тут в крупном городе, в Киеве особенно. Тут далеко не всегда можно однозначно сказать, что проще или лучше. Просто сейчас это уже мода такая, примерно как на экономистов учиться в 2000-х. Не всегда оправдано, не всегда стоит затраченных сил и денег, не всегда лучше менее "модных" альтернатив.
Ну и, нужно не забывать, слушая восторженные отзывы и "сакцесс стори о чудесной 15-летней новой тачке". Людям не свойственно признавать неудачи. Подавляющее большинство будет делать вид что все нормально, что они сделали правильный выбор, даже если они там еле сводят концы с концами.
В целом - вроде все так складно получилось...но какой процент киевлян имеет 2-3-5 куе в месяц да еще и каждый из супругов? Сколько граждан Украины это имеют? И как долго они это имеют? год-два-пять? После полтинникка - нах на свалку истории? Или в Украине искоренили эйджизм? И то что в Украине - вершина мечтаний, то в другом месте только на старте.
rjkz написав:В целом - вроде все так складно получилось...но какой процент киевлян имеет 2-3-5 куе в месяц да еще и каждый из супругов? Сколько граждан Украины это имеют? И как долго они это имеют? год-два-пять? После полтинникка - нах на свалку истории? Или в Украине искоренили эйджизм? И то что в Украине - вершина мечтаний, то в другом месте только на старте.
після 50 можна звалювати в ЄС, і там тягнути лямку до пенсії, а далі вертатися вна неньку, або до акурта ... головне аби було здоров"я
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
airmax78 написав:Наш оракул - Портников - правильно сказал: нет амбиций что-то сделать здесь, участвовать в трансформации своей страны - лучшее решение - уехать туда, где все уже готово, все сделали за вас своим потом и кровью поколения аборигенов. И я, честно признаюсь, постоянно думаю о таком исходе.
Не понял: а как же головокружительные возможности стать президентом, депутатом, главой УЗ и т.д.?
=>
airmax78 написав:Как иллюстрация успешных черкасчан в Киеве: мой знакомый - чиф кредит офицер в дочке крупного европейского банка. Кем бы он был в Польше? Мелким клерком в отделении банка в Щуцине в лучшем случае.
change_pm написав:Чомусь такі люди, як ви постійно думають об ісходе??? Але чомусь не йдуть ? Що заважає?....
Розкажу одну історію: один друг друга вчився в Іспанії (той самий обмусолений вже тут МВА). Покрутився/подивився на ринку Західної Європи: конкуренція велика (багато МВА-індійців толкових), зп якось не дуже пропонують, витрати великі. В результаті поїхав у Вінницю на один всім знайомий завод )))
Тобто Ейр роботу "там" явно знайде, і зп, скоріш за все, буде в номіналі вище ніж тут, але там це вже буде "середнячок", а не "нєбожитєль" як в Києві.
rjkz написав:В целом - вроде все так складно получилось...но какой процент киевлян имеет 2-3-5 куе в месяц да еще и каждый из супругов? Сколько граждан Украины это имеют? И как долго они это имеют? год-два-пять? После полтинникка - нах на свалку истории? Или в Украине искоренили эйджизм? И то что в Украине - вершина мечтаний, то в другом месте только на старте.
Какой процент не знает даже госстат, но таких не так уж и мало, это в общем то не такие огромные деньги. Так, входной билет на КРЖН . И это далеко не вершина мечтаний даже в Украине, при этом в той же Европе часто может оказаться, что этот уровень уже сильно выше "старта" и сильно расти выше не получится, у многих мечты разбиваются о суровые реалии. Это не какая-то там лотерея, к такому уровню доходов приходят годами, при чем тут год-два пять. И эйджизм тоже мало какую роль играет - дискриминация по возрасту процветает там, где кроме собственно возраста разницы между соискателями нет. У меня к примеру хватает коллег от 50-ти, в том числе и недавно пришедшие есть. А уж если речь о своем бизнесе то тем более ни о каком эйджизме речи не может быть. Но речь то вообще не о том. Заработать неплохие деньги можно и здесь. Как и жить годами от зарплаты до зарплаты можно и в эмиграции. Я никого ни от чего не отговариваю, но и оценивать плюсы/минусы, риски и альтернативы стоит здраво. Эмиграция сама по себе не решит всех проблем, не рскупорит рог изобилия, не даст никаких гарантий и не превратит вас в другого человека. Многие же, кто этого не понимают, то потом пытаются как свою сакцес стори преподнести то дешевую курятину в бедронке по распродаже, то пятнадцатилетнюю тачку с барахолки.
Faceless написав: Заработать неплохие деньги можно и здесь. Как и жить годами от зарплаты до зарплаты можно и в эмиграции. Я никого ни от чего не отговариваю, но и оценивать плюсы/минусы, риски и альтернативы стоит здраво. Эмиграция сама по себе не решит всех проблем, не рскупорит рог изобилия, не даст никаких гарантий и не превратит вас в другого человека. Многие же, кто этого не понимают, то потом пытаются как свою сакцес стори преподнести то дешевую курятину в бедронке по распродаже, то пятнадцатилетнюю тачку с барахолки.
Hotab написав:Дочка приятеля в прошлом году окончила учебу во Вроцлаве. Расходы на месяц были 100 уе общага, 100 уе еда.Всякие кафешки, киношки конечно отдельно. На последних курсах подрабатывала сама официанткой, а потом в турфирме. Имея рус, укр, англ и польский составила хорошую конкуренцию местной публике. Так и осталась работать там. Что-то около 2 куе.
ну тут з мене ржали, коли писав, що в Польщі витрати були: зйом кавалірки/кімнати + комуналь: 500..600 злотих 300 їда + проїзний.
ітого в місяць витрат 950+- злотих літом 1000+- зимою.
курс злотого до долара в середньому 4:1
Про кавалирку с одним горшком на сто кавалирок на этаже в конце коридора и гонкогским душем над ним за сотку в месяц понял. Рацион свой расписать можешь - какие деликатесы и какое пшековское бухло в десятку в день входило и как желудок на этот стол за год среагировал?