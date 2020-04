Вплив еміграції на ринок нерухомості Києва та передмістя

Додано: Пон 27 кві, 2020 14:46

rjkz написав: В целом - вроде все так складно получилось...но какой процент киевлян имеет 2-3-5 куе в месяц да еще и каждый из супругов? Сколько граждан Украины это имеют? И как долго они это имеют? год-два-пять? После полтинникка - нах на свалку истории? Или в Украине искоренили эйджизм? И то что в Украине - вершина мечтаний, то в другом месте только на старте.

після 50 можна звалювати в ЄС, і там тягнути лямку до пенсії, а далі вертатися вна неньку, або до акурта ...

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

