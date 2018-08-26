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Вплив еміграції на ринок
нерухомості Києва та передмістя

Вплив еміграції на ринок нерухомості Києва та передмістя
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 16171819
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 16:22

  BIGor написав:
  Faceless написав:Какой процент не знает даже госстат, но таких не так уж и мало, это в общем то не такие огромные деньги. Так, входной билет на КРЖН :). И это далеко не вершина мечтаний даже в Украине, при этом в той же Европе часто может оказаться, что этот уровень уже сильно выше "старта" и сильно расти выше не получится, у многих мечты разбиваются о суровые реалии.
Это не какая-то там лотерея, к такому уровню доходов приходят годами, при чем тут год-два пять. И эйджизм тоже мало какую роль играет - дискриминация по возрасту процветает там, где кроме собственно возраста разницы между соискателями нет. У меня к примеру хватает коллег от 50-ти, в том числе и недавно пришедшие есть. А уж если речь о своем бизнесе то тем более ни о каком эйджизме речи не может быть.
Но речь то вообще не о том. Заработать неплохие деньги можно и здесь. Как и жить годами от зарплаты до зарплаты можно и в эмиграции. Я никого ни от чего не отговариваю, но и оценивать плюсы/минусы, риски и альтернативы стоит здраво. Эмиграция сама по себе не решит всех проблем, не рскупорит рог изобилия, не даст никаких гарантий и не превратит вас в другого человека. Многие же, кто этого не понимают, то потом пытаются как свою сакцес стори преподнести то дешевую курятину в бедронке по распродаже, то пятнадцатилетнюю тачку с барахолки.

Поэтому 1 млн. выехало на Россию, 1 млн в Польшу?


Ша! "Тихо!...В смысле - не громко"(с)
Это такая фишка - если из страны выедут все у кого доход менее 10 куе в месяц, то Украина станет самой успешной страной с самым высоким доходом на душу населения.
:mrgreen:
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