Вплив еміграції на ринок нерухомості Києва та передмістя
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Достойний перелік. Сусіди України - Гондурас і Єгипет. Я про це пишу ще з 2011 року, а віз і нині там.
Какие вы все-таки балбесы. Вы даже не понимаете, что за цифры вы обсуждаете. "Пою о том, что вижу" (с). А смотрите вы в книгу и видите вы фигу, о ней поете и эту же фигу с умным видом обсуждаете. Я вам доложу, что именно вы тут обсуждаете. А обсуждаете вы данныеПереводы средств, процент от ВВП. На секундочку. Официальные переводы от частных лиц частным лицам и их доля в ВВП страны. А не статданные по эмиграции. Во-вторых, если вас возмутило место Украины в начале рейтинга то, по-вашему шариковскому розумению места в рейтинге располагаются в порядке от самых неблагополучных к самым благополучным, и самые благополучные страны расположены в конце. И вы даже не удосужились посмотреть самый конец списка, в котором должны располагаться по вашей логике самые благополучные страны. Докладываю, смотрите:
162. Кувейт 163. Папуа-Нов. Гвин. 164. Чили 165. Суринам 166. Ангола 167. Туркменистан Вас ничто не смутило, вопросы не возникли? Хотите как Туркменистане? Или просто любите тут *г**** поисходить?
rjkz написав: Есть знакомая семья - из Германии, семейный доход порядка 220+ куе, своя квартира. Она - медсестра в госпитале, он - в МТА. Оба с рюкзачками на работу ездят - там обед.
Какая крупная цифра для Германии. Здесь 220 куе в долларе/евро и нетто/брутто ? Посмотрел, что медсестры в операционных порядка 3600 брутто и это близко к потолку, т.е. в год и 50куе брутто не доходит. Т.е. у мужа от 15куе в месяц. А что такое МТА, а то гугл много чего разного выдает ? Помню в теме про КРЖН давали ссылку на новостройки Ганновера, за 250к евро трехкомнатные были.
rjkz написав: Есть знакомая семья - из Германии, семейный доход порядка 220+ куе, своя квартира. Она - медсестра в госпитале, он - в МТА. Оба с рюкзачками на работу ездят - там обед.
Какая крупная цифра для Германии. Здесь 220 куе в долларе/евро и нетто/брутто ? Посмотрел, что медсестры в операционных порядка 3600 брутто и это близко к потолку, т.е. в год и 50куе брутто не доходит. Т.е. у мужа от 15куе в месяц. А что такое МТА, а то гугл много чего разного выдает ? Помню в теме про КРЖН давали ссылку на новостройки Ганновера, за 250к евро трехкомнатные были.
Я ввел Вас в заблуждение непреднамеренно. Семья из Германии, но живет в Нью-Йорке. Граждане Германии. Медсестра работает в Лонг-Айленд Госпитал. Муж - в МТА, это метрополитен и пассажирские автобусные маршруты Нью-Йорка. Для рынка труда МТА - это несбыточная мечта сотен тысяч. Высокая зарплата, юнион (профсоюз), бенефиты (страховки и пр). Кроме того, работник МТА имеет возможность после 10 лет стажа выйти на пенсию с минимум 3 куе и страховкой на себя и семью (кроме детей, подразумевается, что они к этому времени взрослые) пожизненно. Как мне рассказывали, очень многие поляки, отработав 10 лет, выходят на пенсию и едут на оставшуюся жизнь жить в Польшу. Медсестра в госпитале - это минимум 100 куе в год на старт, по мере наработки стажа ставка понемногу растет. Кроме того, влияет ночная/дневная смена, лонгаур (смены более 8 часов оплачиваются по более высокому тарифу), овертаймы оплачиваются с коэффициентом 1,5 (более 40 часов в неделю). В МТА самая низкая зп у уборщиков - 25 баксов (это примерно 50 куе в год) в час+бенефиты и тп. Все, кто хочет попасть в МТА, готовы работать и уборщиками - при открытиии новых вакансий, сначала рассматривают на них тех, кто уже работает в МТА.
rjkz написав:А я предупреждал, что ветка загнется. Зря сюда попереносили с ветки обвалистов.
Ниче на загнеться. Просто ковид вышел мощно на первый план. Последние новости.
Самой большой группой иностранцев, получивших первоначальное виды на жительство в ЕС в 2019 году:
стали украинцы – 757 тыс. человек.(Новость на Finance)
Напоминаю, это речь идет про первый вид на жительство. Выезд украинцев только набирает обороты. В 2015 начинали с 500 тыс. в год, в 2019 уже 700. Это только официально, и только в Евросоюз. За 4 года под 2.5 млн. выехало. Ну-ну, 40 млн. осталось. Думаю нет даже 30 млн. если сделать перепись.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )