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Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами зросло на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 17 гру, 2019 23:19
Пропонуємо до обговорення:
Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами за 10 місяців 2019 року становило 8,46 млрд доларів, на 460,3 млн доларів більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
Дивися повний текст Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами зросло на $460 мільйонів - Держстат
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Додано: Вів 17 гру, 2019 23:19
Не понимаю, как при этом доллар может падать?
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