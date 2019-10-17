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Від'ємне сальдо зовнішньої
торгівлі товарами зросло на...

Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами зросло на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2019 23:19

Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами зросло на...

Пропонуємо до обговорення:
Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами за 10 місяців 2019 року становило 8,46 млрд доларів, на 460,3 млн доларів більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Дивися повний текст Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами зросло на $460 мільйонів - Держстат.
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2019 23:19

Не понимаю, как при этом доллар может падать?
lite
 
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