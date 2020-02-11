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Президент сказав, звідки
взяти гроші на підвищення...

Президент сказав, звідки взяти гроші на підвищення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 10:36

Re: Президент сказав, звідки взяти гроші на підвищення...

  Михалыч написав:я живу в Одессе, а не пишу как значительная часть порохоботов и агентов минстеця на з/п

Ось ти і вскрилось, рузьге. Само проголосувало за клоунів і тепер бідкається, що вони йому порізали пенсію, а в судах - бєспрєдєл. Ну так твої собраття керують як вони звикли на расії: силовикам все - іншим сосати велич. А про те, що в твоїй Одесі правил ніхто не дотримується, то дякуй "руському миру" що досі в головах таких як ти, що дивляться Монтян, Шаріїв, обирають відкритих ворогів країни котрі потім вам же за ваш кошт роблять життя нестерпним.
В Києві водії їздять більш-менш пристойно (крім дніпровських, донецьких і одеських номерів) і поліція веде себе сносно, хоча толку від неї дійсно небагато, але ніхто не спостерігає ані п'яних компаній ані поліціянтів від яких треба переходити на інший бік вулиці.
Так що свою пропаганду "не бот" засунь собі куди подалі
silver_arrow_ua
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 10:41

  Puente написав:От прикольно - обговорюють пенсії і роботу бюджетників . І середньодержавна зарплата в 10000 грн - не влаштовує ...
Але чомусь в приватній структурі робота все одно не розглядається - за кордоном хіба ... Ну і щось не чув про зарплату сімейного менше 15000 грн ...

В Києві здається взагалі тис 20. 10 для Одеси щось замало, але ж там "руський мір" і нема бандерівців - а за це не гріх і переплатити ))
silver_arrow_ua
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 10:45

Re: Президент сказав, звідки взяти гроші на підвищення...

  Михалыч написав:продать в своем городке он тоже не может, цена упала на порядок и не отжалась даже, люди бегут с городка кто куда и продают недвигу в его городке за бесценок, его квартира сейчас там почти ничего не стоит.

Мова скоріш за все про Донбас. Ну так а як ви думали буде?
Кому за умов війни було добре?
silver_arrow_ua
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:42

  silver_arrow_ua написав:
  Михалыч написав:продать в своем городке он тоже не может, цена упала на порядок и не отжалась даже, люди бегут с городка кто куда и продают недвигу в его городке за бесценок, его квартира сейчас там почти ничего не стоит.

Мова скоріш за все про Донбас. Ну так а як ви думали буде?
Кому за умов війни було добре?


До Донбаса ему не ближе чем мне с Одессы, так что Вы мимо.

В условиях войны хорошо многим, как в той поговорке-"кому война, а кому мать родна", хорошо олигархам и чинушам политиканам сидящим на потоках/откатах/бюджетах, общественный контроль за их действиями/распилами отсутствует, люди/народ вместо того что бы контролировать власть и следить за их махинациями и руками, грызут друг другу глотку, за политику, а если кто то наблюдая за их махинациями возмутится, так тут же на них навешивают ярлыки, напоминают, что война в стране и смотреть надо что там происходит, враг у ворот и кому сейчас легко :wink:
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:44

Re: Президент сказав, звідки взяти гроші на підвищення...

  silver_arrow_ua написав:В Києві здається взагалі тис 20. 10 для Одеси щось замало, але ж там "руський мір" і нема бандерівців - а за це не гріх і переплатити ))


Вы снова в потолок пальцем ткнули, если бы читали, что я писал, то прочли, что он после окончания института по распределению, поехал в небольшой районный город работать, и я Вам скажу это не русскоязычный город :wink:
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:57

Re: Президент сказав, звідки взяти гроші на підвищення...

  silver_arrow_ua написав:Ось ти і вскрилось, рузьге. Само проголосувало за клоунів і тепер бідкається, що вони йому порізали пенсію, а в судах - бєспрєдєл. Ну так твої собраття керують як вони звикли на расії: силовикам все - іншим сосати велич. А про те, що в твоїй Одесі правил ніхто не дотримується, то дякуй "руському миру" що досі в головах таких як ти, що дивляться Монтян, Шаріїв, обирають відкритих ворогів країни котрі потім вам же за ваш кошт роблять життя нестерпним.
В Києві водії їздять більш-менш пристойно (крім дніпровських, донецьких і одеських номерів) і поліція веде себе сносно, хоча толку від неї дійсно небагато, але ніхто не спостерігає ані п'яних компаній ані поліціянтів від яких треба переходити на інший бік вулиці.
Так що свою пропаганду "не бот" засунь собі куди подалі


Снова мимо ткнули пальцем, я не голосовал, не хотел участвовать в этом цирке, мой брат голосовал и не за зельца, снова если бы читали что я писал то прочли, что он у меня патриот и был на майданах.
Пропаганда :mrgreen: я бываю в Киеве, последний раз был прошлый год, 20 ноября не мог автобус заехать на автовокзал, под мостом дорогу затопило до уровня пола автобуса, автобус все таки проехал, людям в багажнике все сумки замочили и измазал грязюкой, ничем в Киеве не чище, не лучше и водители не более воспитанные, вежливые, законопослушные.
Я готов к проверки хоть СБУ, я не прячусь, пусть придут и проверят мой пенсионный рассказ о брате, правда это, ходил он в ПФ, что ему там сказали или государство его кинуло и в чем пропаганда тогда, в том что я говорю правду :?

P.S. а проблемы у нас в стране в том числе и война, потому как Вы и такие как Вы разжигают нетерпимость, ненависть вражду между гражданами Украины, между жителями одной части страны по отношению к другой, вместо того, что бы всем вместе следить и контролировать за действиями олигархов и власти, что бы деньги не пилились, а шли на нужды общества, народа, а не на обогащение олигархов с политиканами присосавшихся к всевозможным бюджетам, тарифам и естественным монополиям.
Михалыч
 
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