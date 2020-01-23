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МАЗ переміг «Богдан» у тендері
на постачання десяти автобусі

МАЗ переміг «Богдан» у тендері на постачання десяти автобусі
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Питання щодо митниці, експлуатації авто, акцизів, штрафів, податків, законодавства тощо. Нові технології та розробки майбутнього
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 13:52

  Ой+ написав:Франківськ - кволий і знекровлений
23.01.2020, Козакевич Юрій http://firtka.if.ua/blog/view/frankivsk ... ekrovlenii

456 млн - бюджет розвитку міста на весь 2020 рік (офіційні дані. Ті гроші, які будуть у міста на розвиток протягом року) мінус 279 млн - зведений перехідний борг з минулого року (сума уточнюється, але точно не менше, може й більше. Це борги перед постачальниками, підрядниками, борги по податках, інші фінансові зобов'язання) мінус 100 млн - планове погашення попереднього кредиту (11.09.20 р. за місяць до місцевих виборів. Минулого року місто за кращих фінансових умов теж гасило такий транш, тоді всім працівникам муніципалітету зарплати на місяць затримали і накопичили борги перед податковою і постачальниками) мінус 26 млн - відсотки по старому кредиту (13.03, 12.06, 11.09 по 8.7млн) разом: 456-279-100-26 = 51 млн грн - це і є ті кошти, на які місто може розраховувати у 2020 році.
А Франківськ хронічно не виконує свої зобов'язання, тобто ми вже в стані Дефолту

Та ладно, какой дефолт? Франковск лучше выглядит чем Киев.
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