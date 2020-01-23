МАЗ переміг «Богдан» у тендері на постачання десяти автобусі

456 млн - бюджет розвитку міста на весь 2020 рік (офіційні дані. Ті гроші, які будуть у міста на розвиток протягом року) мінус 279 млн - зведений перехідний борг з минулого року (сума уточнюється, але точно не менше, може й більше. Це борги перед постачальниками, підрядниками, борги по податках, інші фінансові зобов'язання) мінус 100 млн - планове погашення попереднього кредиту (11.09.20 р. за місяць до місцевих виборів. Минулого року місто за кращих фінансових умов теж гасило такий транш, тоді всім працівникам муніципалітету зарплати на місяць затримали і накопичили борги перед податковою і постачальниками) мінус 26 млн - відсотки по старому кредиту (13.03, 12.06, 11.09 по 8.7млн) разом: 456-279-100-26 = 51 млн грн - це і є ті кошти, на які місто може розраховувати у 2020 році. А Франківськ хронічно не виконує свої зобов'язання, тобто ми вже в стані Дефолту
Та ладно, какой дефолт? Франковск лучше выглядит чем Киев.