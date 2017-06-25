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Доктор Комаровский призвал
украинцев смотреть PornHub вместо

Доктор Комаровский призвал украинцев смотреть PornHub вместо
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 22:47

Доктор Комаровский призвал украинцев смотреть PornHub вместо

Доктор Комаровский призвал украинцев смотреть PornHub вместо телевизора

Известный детский врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что вместо телевизора украинцам нужно смотреть PornHub. Об этом он рассказал в своем YouTube-блоге.

По его словам, украинцам нужно больше расслабляться и меньше проводить время возле телевизора.

"Я вам так скажу. Не нужно смотреть новости по телевизору, смотрите PornHub, это лучше для вашего здоровья", - заявил Комаровский и добавил, что украинцам нужно интересоваться не только политикой.


"Вести.ua" ранее писали, что PornHub обнародовал статистику за 2019 год. Украина вновь попала в ТОП-20 стран, в которых этим ресурсом пользуются больше всего.

Украина оказалась на 16 месте, в первой пятерке - США, Япония, Великобритания, Канада и Франция. Самые популярные среди наших граждан категории – хентай, MILF, анал, зрелые и любительское видео, тогда как в мире тренды были такими: японское, лесбийское, любительское, хентай и зрелые.

https://vesti.ua/strana/doktor-komarovs ... televizora
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 23:26

Re: Доктор Комаровский призвал украинцев смотреть PornHub вм

proftpd66 написав:Доктор Комаровский призвал украинцев смотреть PornHub вместо телевизора

Известный детский врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что вместо телевизора украинцам нужно смотреть PornHub. Об этом он рассказал в своем YouTube-блоге.

По его словам, украинцам нужно больше расслабляться и меньше проводить время возле телевизора.

"Я вам так скажу. Не нужно смотреть новости по телевизору, смотрите PornHub, это лучше для вашего здоровья", - заявил Комаровский и добавил, что украинцам нужно интересоваться не только политикой.


"Вести.ua" ранее писали, что PornHub обнародовал статистику за 2019 год. Украина вновь попала в ТОП-20 стран, в которых этим ресурсом пользуются больше всего.

Украина оказалась на 16 месте, в первой пятерке - США, Япония, Великобритания, Канада и Франция. Самые популярные среди наших граждан категории – хентай, MILF, анал, зрелые и любительское видео, тогда как в мире тренды были такими: японское, лесбийское, любительское, хентай и зрелые.

https://vesti.ua/strana/doktor-komarovs ... televizora


Хентай какая то полная фигня, извращенцы какие то, мультики.
Вряд ли доктор Комаровский рекомендовал хентай, скорее другие разделы.
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 00:28

freeze

я так понял, что украинки почему-то не смотрят такого. Может они занятые иностранцами.
Потому что в мире на втором месте "лесбийское", а у нас нет такого.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 00:57

Re: Доктор Комаровский призвал украинцев смотреть PornHub вм

proftpd66 написав:freeze

я так понял, что украинки почему-то не смотрят такого. Может они занятые иностранцами.
Потому что в мире на втором месте "лесбийское", а у нас нет такого.


Думаю, потому что страна у нас православная в основном, лесбийское не в почете, только хардкор.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 01:04

Re: Доктор Комаровский призвал украинцев смотреть PornHub вм

  freeze написав:страна у нас православная в основном, лесбийское не в почете, только хардкор.
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 02:18

  freeze написав:
proftpd66 написав:freeze

я так понял, что украинки почему-то не смотрят такого. Может они занятые иностранцами.
Потому что в мире на втором месте "лесбийское", а у нас нет такого.


Думаю, потому что страна у нас православная в основном, лесбийское не в почете, только хардкор.


Если женщина или девушка не православная, то значит что у нее каждый день половой партнер, а то и два. То она не будет это искать?
proftpd66
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