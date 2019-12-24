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Українці будуть отримувати
окрему платіжку за доставку газу

Українці будуть отримувати окрему платіжку за доставку газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 16:34

Українці будуть отримувати окрему платіжку за доставку газу

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні «Регіональної газової компанії»

Дивися повний текст Українці будуть отримувати окрему платіжку за доставку газу.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 16:34

Это издевательство. За комиссию банку платить больше чем за потребление. Идут лесом, платить отдельно не собираюсь. В край офигели.
Вы еще и придомовую разбейте на сотню платежек.
p_a_l
 
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