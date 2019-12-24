Про це йдеться в повідомленні «Регіональної газової компанії»
Дивися повний текст Українці будуть отримувати окрему платіжку за доставку газу.
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Додано: Чет 26 гру, 2019 16:34
Українці будуть отримувати окрему платіжку за доставку газу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці будуть отримувати окрему платіжку за доставку газу.
Додано: Чет 26 гру, 2019 16:34
Это издевательство. За комиссию банку платить больше чем за потребление. Идут лесом, платить отдельно не собираюсь. В край офигели.
Вы еще и придомовую разбейте на сотню платежек.
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