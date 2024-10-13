|
Ринок ОВДП
Додано: Чет 16 жов, 2025 13:23
У мене додаток відкривається, але сесія закрита
Додано: Чет 16 жов, 2025 13:29
serg0475 написав:
тільки що придбав через дію -ICU . все швидко пройшло
Що придбали, якщо не секрет?
Додано: Чет 16 жов, 2025 13:30
edgar_po написав: serg0475 написав:
тільки що придбав через дію -ICU . все швидко пройшло
добре хоч так, але додаток так і не працює.
Цікаво вийшло, народ закинув їм бабло і шо тепер)
Додано: Чет 16 жов, 2025 13:42
ukr0014959 написав: edgar_po написав: serg0475 написав:
тільки що придбав через дію -ICU . все швидко пройшло
добре хоч так, але додаток так і не працює.
Цікаво вийшло, народ закинув їм бабло і шо тепер)
Саме так і я "завис", з третього разу нарешті дозвонився, з 12 години обіцяють, що от-от запустять...
Додано: Чет 16 жов, 2025 14:04
VASH написав: edgar_po написав:
мабуть масово атакували ІКУ, що вони досих пір не відкрили сесію
Досі не відкрилися. Пробував дзвонити, не відповідають...
Это я у них ночью письменно спросил на каких условиях они будут покупать бумаги, переведённые из других ДУ. Видимо, долго были в шоке. Но в 13:35 сами позвонили и ответили устно.
Додано: Чет 16 жов, 2025 14:09
asti написав: serg0475 написав:
тільки що придбав через дію -ICU . все швидко пройшло
Що придбали, якщо не секрет?
бахчисарай
Додано: Чет 16 жов, 2025 14:15
moveton написав: VASH написав: edgar_po написав:
мабуть масово атакували ІКУ, що вони досих пір не відкрили сесію
Досі не відкрилися. Пробував дзвонити, не відповідають...
Это я у них ночью письменно спросил на каких условиях они будут покупать бумаги, переведённые из других ДУ. Видимо, долго были в шоке. Но в 13:35 сами позвонили и ответили устно.
Обещают восстановиться. "Велике навантаження". Та то видно после анонса ФИКСА в 16% обвалили сервер запросами)))
Ещё и статейка подоспела, где секрет Полишинеля, за который тут иногда до сих пор шикают друг на друга, раскрыт не между строк, а прямо прямым текстом.https://finance.ua/saving/kupyty-ovdp-v ... e-varianty
Когда начинается такая массовая реклама, я сразу про Лёню Голубкова вспоминаю....
Вон в крипту уже всех позагоняли, стригут теперь без остановки игроманов. С ОВГЗ тишины хочется, а то стало слишком громко.
Додано: Чет 16 жов, 2025 14:46
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
ОВГЗ тишины хочется, а то стало слишком громко
згоден.
якось боязко стало за цю "пірамідку"...
