Про це йдеться в повідомленні «Регіональної газової компанії»
Дивися повний текст Українці будуть отримувати окрему платіжку за доставку газу.
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Додано: Чет 26 гру, 2019 16:34
Українці будуть отримувати окрему платіжку за доставку газу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці будуть отримувати окрему платіжку за доставку газу.
Додано: Чет 26 гру, 2019 16:34
Это издевательство. За комиссию банку платить больше чем за потребление. Идут лесом, платить отдельно не собираюсь. В край офигели.
Вы еще и придомовую разбейте на сотню платежек.
Додано: Чет 26 гру, 2019 17:11
Сейчас в платёжках всё расписано в т.ч. и транспортировка.Зачем отдельная квитанция?А за тем,что общую цифру для потребителя можно поднимать по отдельности.Транспортировка подорожает,но олигархи на скважинах будут кричать ,что газ не подорожал потом наоборот.И каждый будет себе повышать,а для потребителя важна итоговая цифра.Еще есть и распределение так,что дорожать будет систематически и ощутимо.
Додано: Чет 26 гру, 2019 17:32
Для нового обдарованного "большим бизнесом" - транспортировка электроэнергии.
Отделения средств от генерирующих мощностей.
Такое ожидает всё - доставку электроэнергии, воды, канализации, здравоохранении, образовании, ....
- Всё, всё что можно поделить и на чём можно заработать - ничего не делая, до окончательной ликвидации Украины.
Будут делить, отнимать, отбирать, приватизировать, вырезать, обналичивать, выводить,....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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