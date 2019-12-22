RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українці будуть отримувати
окрему платіжку за доставку газу

Українці будуть отримувати окрему платіжку за доставку газу
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 09:49

Re: Українці будуть отримувати окрему платіжку за доставку г

сначала наплодят 10-20 платежек потом комиссия за каждый платеж станет обязательной везде.
Тем у кого только плита пора ставить заглушку на газовую трубу, опломбировать и пользоваться индукционкой/микроволновкой/мультиваркой.
Колонки менять на электробойлер давно пора.
А вот у кого отопление газовым котлом - никуда не денешься.
v0f41k
 
Повідомлень: 428
З нами з: 14.11.08
Подякував: 160 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:08

  v0f41k написав:сначала наплодят 10-20 платежек потом комиссия за каждый платеж станет обязательной везде.
Тем у кого только плита пора ставить заглушку на газовую трубу, опломбировать и пользоваться индукционкой/микроволновкой/мультиваркой.
Колонки менять на электробойлер давно пора.
А вот у кого отопление газовым котлом - никуда не денешься.

В чем глубокий смысл? -- за "доставку" электричества точно такая же отдельная платежка будет.
_hunter
 
Повідомлень: 1409
З нами з: 22.03.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 162 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:36

  _hunter написав:
  v0f41k написав:сначала наплодят 10-20 платежек потом комиссия за каждый платеж станет обязательной везде.
Тем у кого только плита пора ставить заглушку на газовую трубу, опломбировать и пользоваться индукционкой/микроволновкой/мультиваркой.
Колонки менять на электробойлер давно пора.
А вот у кого отопление газовым котлом - никуда не денешься.

В чем глубокий смысл? -- за "доставку" электричества точно такая же отдельная платежка будет.

Кому платить? Электронам? :D
p_a_l
 
Повідомлень: 2486
З нами з: 15.02.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 485 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:41

  _hunter написав:
  v0f41k написав:сначала наплодят 10-20 платежек потом комиссия за каждый платеж станет обязательной везде.
Тем у кого только плита пора ставить заглушку на газовую трубу, опломбировать и пользоваться индукционкой/микроволновкой/мультиваркой.
Колонки менять на электробойлер давно пора.
А вот у кого отопление газовым котлом - никуда не денешься.

В чем глубокий смысл? -- за "доставку" электричества точно такая же отдельная платежка будет.

и в какой ещё европейской стране додумались до такого маразма?...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4421
З нами з: 06.08.08
Подякував: 239 раз.
Подякували: 697 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:47

  p_a_l написав:
  _hunter написав:
  v0f41k написав:сначала наплодят 10-20 платежек потом комиссия за каждый платеж станет обязательной везде.
Тем у кого только плита пора ставить заглушку на газовую трубу, опломбировать и пользоваться индукционкой/микроволновкой/мультиваркой.
Колонки менять на электробойлер давно пора.
А вот у кого отопление газовым котлом - никуда не денешься.

В чем глубокий смысл? -- за "доставку" электричества точно такая же отдельная платежка будет.

Кому платить? Электронам? :D

Не понял вопроса. -- платить нужно будет в точно такие же "транспортные" компании, которые сейчас создаются для газа.
_hunter
 
Повідомлень: 1409
З нами з: 22.03.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 162 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:55

снова пенсионеры пострадают больше всех, т.к. платить они ходят в банки и если молодежь может заплатить онлайн и без комиссии, то пенс по любому платит комиссию банка. и это не говоря уже о бессмысленном расходовании бумаги на эти доп. платежки, расходы по печати, расходы на ЗП людям которые будут формировать эти платежки и т.д.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
RomanTik
 
Повідомлень: 2809
З нами з: 06.01.16
Подякував: 7923 раз.
Подякували: 653 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:56

  Тракторист написав:
  _hunter написав:
  v0f41k написав:сначала наплодят 10-20 платежек потом комиссия за каждый платеж станет обязательной везде.
Тем у кого только плита пора ставить заглушку на газовую трубу, опломбировать и пользоваться индукционкой/микроволновкой/мультиваркой.
Колонки менять на электробойлер давно пора.
А вот у кого отопление газовым котлом - никуда не денешься.

В чем глубокий смысл? -- за "доставку" электричества точно такая же отдельная платежка будет.

и в какой ещё европейской стране додумались до такого маразма?...

Про какой именно "маразм" речь идет -- оплата "доставки" отдельной "строкой"? -- в той же Германии есть.

Но я проблемы -- уже две страницы "плача" -- пока вообще не понимаю. Ну да: у малопотребляющих категорий платежка "вырастет" АЖ В ДВА РАЗА -- но это где-то с 7ми гривен до АЖ где-то 12...
_hunter
 
Повідомлень: 1409
З нами з: 22.03.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 162 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:59

  _hunter написав:Не понял вопроса. -- платить нужно будет в точно такие же "транспортные" компании, которые сейчас создаются для газа.

а причём здесь создаваемые транспортные компании? потребитель должен оплатить газ и электроэнергию и ему фиолетово как они попави в его дом/квартиру и именно так устроено в цивилизованной европе на которую у нас обычно сссылаються. максимум что вы можете это в единой платёжке указать отдельными строками чтосколько стоит, а разбивать на отдельные платёжки это чисто украинский маразм...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4421
З нами з: 06.08.08
Подякував: 239 раз.
Подякували: 697 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 12:02

  _hunter написав:Про какой именно "маразм" речь идет -- оплата "доставки" отдельной "строкой"? -- в той же Германии есть

а вы не понимаете разницы между отдельной строкой и отдельной платёжкой? кстати отдельной строкой транспортировка газа в украинских платёжках уже выделяется примерно с год...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4421
З нами з: 06.08.08
Подякував: 239 раз.
Подякували: 697 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot], Модератор і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Перехід на теплі підлоги: чому українці готові... 1 ... 9, 10, 11
R2 » Сер 18 гру, 2019 11:51
103 7052
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 гру, 2019 00:35
Тракторист
Українці продовжують нести гроші в банки (інфографіка)
R2 » Вів 24 гру, 2019 17:17
1 85
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 гру, 2019 17:18
ruvex
Українці віддають перевагу горілці вітчизняного виробництва 1, 2
R2 » Нед 22 гру, 2019 09:54
13 1071
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 гру, 2019 02:37
silver_arrow_ua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (16538)
27.12.2019 12:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.