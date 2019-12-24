Українці будуть отримувати окрему платіжку за доставку газу

Додано: П'ят 27 гру, 2019 15:22

RomanTik написав: _hunter написав: но почему вы их проблемы пытаетесь сделать моими? но почему вы их проблемы пытаетесь сделать моими?

а почему нужно вообще кому-то создавать проблемы?

_hunter написав: Затем же, зачем разделили ХВП и ГВП, содержание придомовых территорий а еще раньше "свет" -- разные организации. Затем же, зачем разделили ХВП и ГВП, содержание придомовых территорий а еще раньше "свет" -- разные организации.

в век компьютеров сделать чтобы программно часть средств перечислялась на другой счет это ведь так сложно, правда? нужно еще распедалить на несколько платежек с созданием еще пары тройки юр.лиц - печать и формирование квитанций, услуги по дежурным аварийным бригадам, услуги по снятию показаний счетчиков. зачем останавливаться на достигнутом? а почему нужно вообщев век компьютеров сделать чтобы программно часть средств перечислялась на другой счет это ведь так сложно, правда? нужно еще распедалить на несколько платежек с созданием еще пары тройки юр.лиц - печать и формирование квитанций, услуги по дежурным аварийным бригадам, услуги по снятию показаний счетчиков. зачем останавливаться на достигнутом?

Понятия не имею. Не я эту проблему придумал -- не я к ней аппелирую. -- для тех, кто ходит платить на почту -- добавилась одна платежка из 5, вроде. Для тех, кто платит из-дому -- добавился еще один клик мышкой. Что для одних что для других -- уровень "зрады" несущественен.Чисто в теории -- не сложно. Проблемы, как обычно, возникают на практике. Например одна из организаций убыточна -- на балансе отрицательная сумма. -- что перечислять другой? -- часть долга.>>> нужно еще распедалить на несколько платежек с созданием еще пары тройки юр.лицтут причина со следствием перепутаны>>> печать и формирование квитанций, услуги по дежурным аварийным бригадам, услуги по снятию показаний счетчиков. зачем останавливаться на достигнутом?Вы же сами были против принудительного перевода в онлайн?Бригады полностью переходят в новое юр-лицо.Счетчики -- полностью на старом.