Українці будуть отримувати окрему платіжку за доставку газу
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warlamp написав:Отделения Ощадбанка в практически во всех сёлах области позакрывали ( окончательное решение "сельского вопроса" - в 2020 году!). Пенсионеры стали ездить платить в Киев. Цена вопроса: проезд туда-обратно, 15 грн комиссия за газовую платёжку, 7 грн - за свет, итого: гривен 60.
В разі, якщо між Укрпоштою та компанією, що надає комунальні послуги не укладено договір, плата за прийом платежів складе: до 400 грн включно – 1,5 %, або не менше 3 грн; понад 400 грн до 1000 грн – 1%, понад 1000 грн 0,8%.
-- за "газовую платежку" нужно будет сверху заплатить АЖ ТРИ ГРИВНЫ!!!111