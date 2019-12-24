Українці будуть отримувати окрему платіжку за доставку газу

Додано: Сер 01 січ, 2020 13:18

В платёжках за газ видим четырёх получателей наших кровнозаработанных: НАК Нафтогаз,ТОВ Киевоблгазсбыт, АТ Укртрансгаз и АТ Киевоблгаз. После "газового раскола" будет две платёжки , а со временем может и больше.

У кого из них теперь искать следы предоплаты за купленный по летним ценам газ по акции "Газовый запас"?

Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.