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В "Слузі народу" пояснили,
коли в Україні скінчиться...

В "Слузі народу" пояснили, коли в Україні скінчиться...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 18:17

В "Слузі народу" пояснили, коли в Україні скінчиться...

Пропонуємо до обговорення:
Ознакою завершення в Україні "епохи бідності" стане підвищення середньої пенсії від 3 до 5-6 тис. грн протягом наступних п'яти років.

Дивися повний текст В \"Слузі народу\" пояснили, коли в Україні скінчиться епоха бідності.
R2
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А те що за 5 років купівельна спроможність з тих 5 тисяч стане точно не вище ніж від теперішніх 3-х
kryminalist
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Средней или медианной?
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