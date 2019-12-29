Ознакою завершення в Україні "епохи бідності" стане підвищення середньої пенсії від 3 до 5-6 тис. грн протягом наступних п'яти років.
Дивися повний текст В \"Слузі народу\" пояснили, коли в Україні скінчиться епоха бідності.
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Додано: Вів 31 гру, 2019 18:17
В "Слузі народу" пояснили, коли в Україні скінчиться...
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Дивися повний текст В \"Слузі народу\" пояснили, коли в Україні скінчиться епоха бідності.
Додано: Вів 31 гру, 2019 18:17
А те що за 5 років купівельна спроможність з тих 5 тисяч стане точно не вище ніж від теперішніх 3-х
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