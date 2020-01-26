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В "Слузі народу" пояснили,
коли в Україні скінчиться...

В "Слузі народу" пояснили, коли в Україні скінчиться...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 16:32

  igorbuda52 написав:ну що воно несе. в мене більша пенсія а її навіть на один сеанс хіміотерапії не вистачає. а щомісяця 2 курси.
депам варто робити як зєля- мовчати, аби дурість не показувати.

Это везде дорого. В весьма обеспеченных Штатах лечения рака остается болью, если нет спец старховки. Например, первая серия весьма популярного у нас сериала "Во все тяжкие(Breaking Bad)" не плохо раскрывает тему.
Раньше у нас были только копеечные лекарства, сейчас есть выбор. И по мере развития науки будет более сложные лекарства и след более дорогие.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 10:42

удручающая политика.
премьер в давосе пытается привлечь инвестиции в корпоративный сегмент, депутаты, (видимо за счет этого) собираются поднимать социальные выплаты.
а что средний класс? которого до сих пор нет в количественном соотношении.
и благосостояние которого по азбучным истинам является основным условием хороших рейтингов уровня жизни в той или иной стране? чему их там учили в карпатах? впробем, это все больше похоже не на профанацию, а на очковтирательство
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