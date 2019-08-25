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Finance.ua вітає
вас з Новим роком!

Finance.ua вітає вас з Новим роком!
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 00:48

Finance.ua вітає вас з Новим роком!

Пропонуємо до обговорення:
Нехай для кожного з вас 2020 стане роком успіху, реалізації бажань, примноження доходів!

Дивися повний текст Finance.ua вітає вас з Новим роком! 🥂.
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