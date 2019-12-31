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Популярні в Україні авіакомпанії визнані найгіршими в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 01 січ, 2020 20:13
Пропонуємо до обговорення:
Ryanair, Vueling, British Airways, Wizz Air і TUI Airways назвали найгіршими авіакомпаніями в році, що минає.
Дивися повний текст Популярні в Україні авіакомпанії визнані найгіршими в 2019 році
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Додано: Сер 01 січ, 2020 20:13
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