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Премиум банкинг в Украине и за рубежом
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 04 січ, 2020 15:54
Да, с этими определениями путаница у нас повсеместная, но в целом, как Вы правильно отметили, премиум-банкинг (как он официально определен, скажем, в том же Ощаде) более подходящий вариант уровня обслуживания по описанным мною параметрам.
В Привате это реализовано именно в формате премиум-банкинга, и обслуживание клиентов в рамках Платинум-пакетов проводится в отдельных подразделениях VIP. Кстати, надо отдать должное Привату, их виповские отделения всегда удовлетворяли моим не таким уже и взыскательным требованиям, по крайней мере в нашей губернии такое отделение находится в отдельном здании, неплохо меблированном и обустроенном, да и менеджеры там в свое время были всегда очень профессиональными и отзывчивыми.
В отношении Альфа-банка обслуживание меня тоже вполне устраивает. Персональный менеджер, отдельное помещение, вкусный кофе и всегда приятное общение. Кстати, два последних года по согласованию с заведующим филиалом мне утверждали индивидуальные ставки депозитов (на полпроцента выше действующих ставок, но все равно приятно!). В Приватовском голд-клубе такого не было и быть не могло по определению.
Нет попутного ветра для того, кто не знает, в какую гавань он хочет приплыть. Мишель де Монтень
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Додано: Суб 04 січ, 2020 15:59
greenozon написав: Faceless написав:
ВИП же - прайвет банкинг - с куда более высоким порогом входа
а як дізнатись, 100К валюти, чи більше
Станом на 18-й рік це було саме в еквіваленті 100 тис. американських доларів. На цю суму Ви могли увійти в клієнтський пул по євробондам, придбавши які автоматично зараховувались до клубу "Еліт".
Був там свого часу на співбесіді; у Києві їхнє приміщення розташовувалось на вулиці навпроти британської амбасади, за будівлею МЗС.
Нет попутного ветра для того, кто не знает, в какую гавань он хочет приплыть. Мишель де Монтень
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Додано: Суб 04 січ, 2020 17:06
de Montaigne написав:
Да, с этими определениями путаница у нас повсеместная, но в целом, как Вы правильно отметили, премиум-банкинг (как он официально определен, скажем, в том же Ощаде) более подходящий вариант уровня обслуживания по описанным мною параметрам.
В Привате это реализовано именно в формате премиум-банкинга, и обслуживание клиентов в рамках Платинум-пакетов проводится в отдельных подразделениях VIP. Кстати, надо отдать должное Привату, их виповские отделения всегда удовлетворяли моим не таким уже и взыскательным требованиям, по крайней мере в нашей губернии такое отделение находится в отдельном здании, неплохо меблированном и обустроенном, да и менеджеры там в свое время были всегда очень профессиональными и отзывчивыми.
В отношении Альфа-банка обслуживание меня тоже вполне устраивает. Персональный менеджер, отдельное помещение, вкусный кофе и всегда приятное общение. Кстати, два последних года по согласованию с заведующим филиалом мне утверждали индивидуальные ставки депозитов (на полпроцента выше действующих ставок, но все равно приятно!). В Приватовском голд-клубе такого не было и быть не могло по определению.
Видимо вам повезло с отделением и с девочкой в альфе, потому что никакого отдельного помещения это обслуживание не предусматривает, а кофе они наливают всем клиентам.
В моём отделении тоже была изумительная начальница - любой вопрос можно было решить по телефону в любое время дня и ночи, перевели ее в более крупное отделение, типа на повышение, и все закончилось. Мне назначили куру из другого отделения, которая ни предзаказ валюты, ни перевыпуск карты сделать не может. Каждый приход в мое отделение начинается со знакомством с новыми девицами, которые меняются не реже, чем раз в пол года. Проще здесь в форуме любой вопрос решить, чем в отделении
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Додано: Суб 04 січ, 2020 22:01
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Как говорил Иосиф Виссарионович: "Кадры решают все")
Спасибо за подсказку по карте Travel, там меня действительно смущали некоторые "нюансы эксплуатации", в том числе и требование к минимальной сумме операций по карте в 10К в месяц...
И кстати, потрусите ваших менеджеров в Эксиме! Обладателю Инфинита уж никак не пристало чалиться в общаках, исходя даже из соображений элементарной конфиденциальности и безопасности крупного вкладчика.
Нет попутного ветра для того, кто не знает, в какую гавань он хочет приплыть. Мишель де Монтень
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Додано: Нед 05 січ, 2020 10:32
de Montaigne написав:
Спасибо за подсказку по карте Travel, там меня действительно смущали некоторые "нюансы эксплуатации", в том числе и требование к минимальной сумме операций по карте в 10К в месяц...
Курсы конвертации по картам Аллы отвратительные. Пару последних страниц в профильной теме банка
это обсуждали.
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Додано: Вів 07 січ, 2020 21:27
Мнение специалистов по нашей тематике:
Что входит в Private Banking и чем он отличается от VIP-Banking
Главный нюанс – с точки зрения самих банковских специалистов по Private Banking их подразделение занимается не тем же, чем занимаются специалисты классического VIP-обслуживания банком. Ведь последнее подразумевает исключительно банковские услуги – при том со стандартизацией и условной массовостью таких продуктов для этого сегмента. Тогда как в Private Banking речь идет об индивидуальной стратегии, индивидуальных тарифах и к тому уже о персональном менеджере под каждого клиента этого сервиса.
В первую очередь, при разговоре о наборе услуг Private Banking упоминается управление капиталом клиента в виде профессионального размещения и переразмещения средств в разнообразные инвестиционные инструменты, начиная с драгметаллов и фондового рынка – попутно банк хеджирует риски деривативами – и заканчивая новомодным арт-банкингом, риэлт-инвестициями и прочими способами альтернативных прибыльных вложений.
Во вторую очередь эксперты называют налогово-юридический и финансово-инвестиционный консалтинг (в том числе и семейно-частное бюджетирование), а также обеспечение «поставки» клиенту небанковских стандартных финуслуг, например, страхования.
Лишь третьим пунктом перечисляется наиболее известная составляющая Private Banking – список привилегий, который называется lifestyle (Life Style) или, корректнее, «услуга lifestyle management». Последняя обычно состоит из консьерж-сервиса (бронирование отелей, билетов, столиков ресторанов, заказ такси, аренда авто и жилой недвижимости, доставка самых разных билетов и цветов, организация чартерных авиарейсов, консалтинг по всем этим вопросам), с добавлением к нему разнообразных дисконтных программ сорта luxury, а также возможности профессионального создания любых персональных коллекций.
И наконец, только на закуску обычно упоминается, что Private Banking влияет в приятную для клиента сторону (в индивидуальном порядке) и на собственно банковские услуги. Практически каждый стандартный продукт или услуга может быть изменена с учетом особенностей клиента Private Banking.
Нет попутного ветра для того, кто не знает, в какую гавань он хочет приплыть. Мишель де Монтень
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Додано: Сер 22 січ, 2020 00:38
Интересная тема, поделюсь своим опытом, так сказать пользования.
Обслуживался в Приватбанкинге Укрсиба (премьер сигмента тогда ещё не было), Дельта Примьер (это отдельные отделения у Дельты были), А Клуба (это отдельные отделения у Альфы), ВИП (платина и выше) у Привата являюсь и сейчас.
Самое лучшее это было Дельта Примьер. Укрсиб - очень пафосно, но совершенно не гибко. ВИП привата это по сути просто примеьр сигмент, или отдельное отделение но в цетре и с пробками, либо отдельная зона в общем отделении.
Мне сейчас всё удобнее делать у своего менеджера в Альфе - очередей к ней не бывает (она с общей очереди не принимает), кассы у Альфы с дверями и туда она заведёт без очереди. Это обычное отделение, даже без Вип зоны, но оно прям возле дома. А Клуба отделение одно и оно в самом центре, там пробки даже на выходные, остатки на счетах мне с запасом позволяют там обслуживаться, но локация...
Короче, ВИП Привата - это тоже самое что в Альфе быть ключевым клиентом.
В плане карт. После того как Альфа сделала Тревел Сигнатурой - она "сделала" всех. Это карта очень высокого уровня, чуть пониже инфинити. В А Клубе в пакете с абонплатой 5500 и остатками от 50т. у.е. идут визы платинум, в Привате она стоит 2000грн раз в год и 500 каждый месяц, причём наличие больших остатков абонплату не убирает (как на платинуме). На сигнатуре есть свой коньсьерж от Визы, это в разы круче чем наш (поверте старому извращенцу))), при оплате картой загранпоездки идёт страховка от Визы не только на держателя, а и на родичей до 5 штук до полляма у.е.
Альфа какуе-то ***** сделала выпустив такую карту в "массы" ещё и за 6 у.е. в год.
Кстати, если кому интересно, Дельта Примьер в своё время организовывал один из руководителей А Клуба Альфы. Хорошие были времена.
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Додано: Сер 22 січ, 2020 12:30
_All_ написав:
... На сигнатуре есть свой коньсьерж от Визы, это в разы круче чем наш (поверте старому извращенцу)))...
Расскажите подробнее - в каких случаях вы обращаетесь в консьерж?
А то ума не приложу о чем их можно попросить и в чем удобство
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