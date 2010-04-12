Премиум банкинг в Украине и за рубежом

Додано: Сер 22 січ, 2020 00:38

Интересная тема, поделюсь своим опытом, так сказать пользования.

Обслуживался в Приватбанкинге Укрсиба (премьер сигмента тогда ещё не было), Дельта Примьер (это отдельные отделения у Дельты были), А Клуба (это отдельные отделения у Альфы), ВИП (платина и выше) у Привата являюсь и сейчас.

Самое лучшее это было Дельта Примьер. Укрсиб - очень пафосно, но совершенно не гибко. ВИП привата это по сути просто примеьр сигмент, или отдельное отделение но в цетре и с пробками, либо отдельная зона в общем отделении.

Мне сейчас всё удобнее делать у своего менеджера в Альфе - очередей к ней не бывает (она с общей очереди не принимает), кассы у Альфы с дверями и туда она заведёт без очереди. Это обычное отделение, даже без Вип зоны, но оно прям возле дома. А Клуба отделение одно и оно в самом центре, там пробки даже на выходные, остатки на счетах мне с запасом позволяют там обслуживаться, но локация...

Короче, ВИП Привата - это тоже самое что в Альфе быть ключевым клиентом.

В плане карт. После того как Альфа сделала Тревел Сигнатурой - она "сделала" всех. Это карта очень высокого уровня, чуть пониже инфинити. В А Клубе в пакете с абонплатой 5500 и остатками от 50т. у.е. идут визы платинум, в Привате она стоит 2000грн раз в год и 500 каждый месяц, причём наличие больших остатков абонплату не убирает (как на платинуме). На сигнатуре есть свой коньсьерж от Визы, это в разы круче чем наш (поверте старому извращенцу))), при оплате картой загранпоездки идёт страховка от Визы не только на держателя, а и на родичей до 5 штук до полляма у.е.

Альфа какуе-то ***** сделала выпустив такую карту в "массы" ещё и за 6 у.е. в год.



Кстати, если кому интересно, Дельта Примьер в своё время организовывал один из руководителей А Клуба Альфы. Хорошие были времена.