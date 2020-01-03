Создание Сайтов, Seo

Создание Сайтов, Лендингов, Посадочных страниц, и т.д.
-Не фирма,не студия, занимаюсь в частном прорядке.
-Не делаю заглушки... визитки... дань моде... и т.д.
-Исключительно SEO ориентированые ресурсы.
-Есть примеры работ
Важно:
- Нужна обратная связь от заказчика и замотивированного топ продажника ниши.
- Без активного участия ( поиск доноров, структура сайта, дефиктовка и структурирование семантики, заполнение чек-листов, составление нормального предложения ) мы не сработаемся.
- Подход по типу: - Вот 2 сантиметра денег, у меня нет на это времени. Мы не сработаемся.
Не важно:
- Вы хотите улучшить выдачу существующего сайта
- Или создать новый.
Вам необходимо пройти ниже описанные шаги с мастером или студией ( необязательно со мною ).
Хронологический комплекс мероприятий поисковой оптимизации( сверху вниз ):
- Разведка, конкурентный анализ, мониторинг….
- Поиск доноров
- Сбор семантики дефиктовка
- Портрет ЦА ( потребности уровни боли нужды готовности )
- Структурирование Ца
- Структурирование семантики
- CMS домен хостинг
- Структура сайта
- Основные текста ( первый прототип )
- Внутренние ссылки
- КП, УТП, предложение… интент… патерны...
- ссылки С сайта
- Разбавочные текста ( второй прототип )
- хлопушки ( ssl, плагины, конструкторы, метатэги, микроразметки, редиректы, роботиксы, сжатия, код 200 … )
- Дизайн
- Наружные ссылки
- Финишная вёрстка
- Валидация ( первый ресурс )
- Таргетированая реклама ( разница между таргетом и покидать обявления в Гугл и Яндекс, КОЛОСАЛЬНАЯ )
- Мобильная версия сайта
- Smm
- Анализ, сортирровка, дефиктовка, АБ тест, доработка ( повторять бесконечно )
Цены.Каждый вышеописанный этап имеет свою цену она зависит от:
- Конкурентности ниши
- Глубины проработки
Анализ вашего ресурса по 30 топовым параметрам Seo(бесплатно)
Уверен мы найдем общий язык, и ваш сайт будет в топе поисковой выдачи.
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