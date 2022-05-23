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на тему Інтернет-маркетинг в банківському секторі

Цікаві матеріали на тему інтернет-маркетинга в банківському секторі: статті, тести проектів, сервісів, ідеї, цікаві думки

Додано: Суб 04 січ, 2020 00:23 Создание Сайтов, Seo Создание Сайтов, Лендингов, Посадочных страниц, и т.д.



-Не фирма,не студия, занимаюсь в частном прорядке.

-Не делаю заглушки... визитки... дань моде... и т.д.

-Исключительно SEO ориентированые ресурсы.

-Есть примеры работ



Важно:



- Нужна обратная связь от заказчика и замотивированного топ продажника ниши.

- Без активного участия ( поиск доноров, структура сайта, дефиктовка и структурирование семантики, заполнение чек-листов, составление нормального предложения ) мы не сработаемся.

- Подход по типу: - Вот 2 сантиметра денег, у меня нет на это времени. Мы не сработаемся.



Не важно:



- Вы хотите улучшить выдачу существующего сайта

- Или создать новый.

Вам необходимо пройти ниже описанные шаги с мастером или студией ( необязательно со мною ).



Хронологический комплекс мероприятий поисковой оптимизации( сверху вниз ):



- Разведка, конкурентный анализ, мониторинг….

- Поиск доноров

- Сбор семантики дефиктовка

- Портрет ЦА ( потребности уровни боли нужды готовности )

- Структурирование Ца

- Структурирование семантики

- CMS домен хостинг

- Структура сайта

- Основные текста ( первый прототип )

- Внутренние ссылки

- КП, УТП, предложение… интент… патерны...

- ссылки С сайта

- Разбавочные текста ( второй прототип )

- хлопушки ( ssl, плагины, конструкторы, метатэги, микроразметки, редиректы, роботиксы, сжатия, код 200 … )

- Дизайн

- Наружные ссылки

- Финишная вёрстка

- Валидация ( первый ресурс )

- Таргетированая реклама ( разница между таргетом и покидать обявления в Гугл и Яндекс, КОЛОСАЛЬНАЯ )

- Мобильная версия сайта

- Smm

- Анализ, сортирровка, дефиктовка, АБ тест, доработка ( повторять бесконечно )





Цены.Каждый вышеописанный этап имеет свою цену она зависит от:



- Конкурентности ниши

- Глубины проработки





Анализ вашего ресурса по 30 топовым параметрам Seo(бесплатно)





Уверен мы найдем общий язык, и ваш сайт будет в топе поисковой выдачи.





0963104678





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Повідомлень: 51 З нами з: 21.07.16 Подякував: 33 раз. Подякували: 6 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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