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Создание Сайтов, Seo
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Інтернет-маркетинг в банківському секторі
Цікаві матеріали на тему інтернет-маркетинга в банківському секторі: статті, тести проектів, сервісів, ідеї, цікаві думки
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 00:23

Создание Сайтов, Seo

Создание Сайтов, Лендингов, Посадочных страниц, и т.д.

-Не фирма,не студия, занимаюсь в частном прорядке.
-Не делаю заглушки... визитки... дань моде... и т.д.
-Исключительно SEO ориентированые ресурсы.
-Есть примеры работ

Важно:

- Нужна обратная связь от заказчика и замотивированного топ продажника ниши.
- Без активного участия ( поиск доноров, структура сайта, дефиктовка и структурирование семантики, заполнение чек-листов, составление нормального предложения ) мы не сработаемся.
- Подход по типу: - Вот 2 сантиметра денег, у меня нет на это времени. Мы не сработаемся.

Не важно:

- Вы хотите улучшить выдачу существующего сайта
- Или создать новый.
Вам необходимо пройти ниже описанные шаги с мастером или студией ( необязательно со мною ).

Хронологический комплекс мероприятий поисковой оптимизации( сверху вниз ):

- Разведка, конкурентный анализ, мониторинг….
- Поиск доноров
- Сбор семантики дефиктовка
- Портрет ЦА ( потребности уровни боли нужды готовности )
- Структурирование Ца
- Структурирование семантики
- CMS домен хостинг
- Структура сайта
- Основные текста ( первый прототип )
- Внутренние ссылки
- КП, УТП, предложение… интент… патерны...
- ссылки С сайта
- Разбавочные текста ( второй прототип )
- хлопушки ( ssl, плагины, конструкторы, метатэги, микроразметки, редиректы, роботиксы, сжатия, код 200 … )
- Дизайн
- Наружные ссылки
- Финишная вёрстка
- Валидация ( первый ресурс )
- Таргетированая реклама ( разница между таргетом и покидать обявления в Гугл и Яндекс, КОЛОСАЛЬНАЯ )
- Мобильная версия сайта
- Smm
- Анализ, сортирровка, дефиктовка, АБ тест, доработка ( повторять бесконечно )


Цены.Каждый вышеописанный этап имеет свою цену она зависит от:

- Конкурентности ниши
- Глубины проработки


Анализ вашего ресурса по 30 топовым параметрам Seo(бесплатно)


Уверен мы найдем общий язык, и ваш сайт будет в топе поисковой выдачи.


0963104678


Звоните, пишите в Вайбер и Телеграм.
vilkovo
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 13:29

vbvv

Создаем сайты с высокой конверсией, которые легко вывести в ТОП. Полностью ведем проект или помогаем команде на стороне клиента. Вы можете обратиться в интернет-агентство Style.KZ и если точно понимаете, каким должен быть ваш ресурс, и тем более, если понятия не имеете, что на нем должно быть. Если у вас уже есть сайт — мы его оптимизируем, превратим в полноценный и эффективный инструмент бизнеса.
google1
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З нами з: 19.05.20
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 10:27

vilkovo Доброго дня! Зорієнтуйте по цінам будь-ласка, корпоративного сайту на 24 сторінки? Дякую
jakecopernik
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З нами з: 21.07.16
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