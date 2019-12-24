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ПриватБанк і Western Union
запускають новий сервіс...

ПриватБанк і Western Union запускають новий сервіс...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 23:15

ПриватБанк і Western Union запускають новий сервіс...

Пропонуємо до обговорення:
ПриватБанк перекази коштів на банківські рахунки в Україні.

Дивися повний текст ПриватБанк і Western Union запускають новий сервіс грошових переказів на рахунки.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 23:15

Мне Приватбанк ответил на мой вопрос по данной теме - Це означає, що для одержувача тепер не потрібно ніяких додаткових дій. Не потрібно ходити до відділення. Достатньо надати відправнику номер рахунку. Це зручно, швидко та безпечно.

И я не могу понять, чем это отличается от того, что я получал через Приват24 деньги по перевожу Western Union и сразу зачислял их на карту? - Это все делаю решулярно на протяжении лет.

В чем прикол? Как оказалось, вот здесь на сайте Приватбанка говорится о том, что это не просто перевод в страну с последующим получении в любой точке выплат, а прямое перечисление на счет нового формата IBAN.

Теперь вопрос, какие реквизиты нужно указывать при переводе?
KULANDALE
 
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