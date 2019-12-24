ПриватБанк перекази коштів на банківські рахунки в Україні.
Дивися повний текст ПриватБанк і Western Union запускають новий сервіс грошових переказів на рахунки.
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Додано: Суб 04 січ, 2020 23:15
ПриватБанк і Western Union запускають новий сервіс...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ПриватБанк і Western Union запускають новий сервіс грошових переказів на рахунки.
Додано: Суб 04 січ, 2020 23:15
Мне Приватбанк ответил на мой вопрос по данной теме - Це означає, що для одержувача тепер не потрібно ніяких додаткових дій. Не потрібно ходити до відділення. Достатньо надати відправнику номер рахунку. Це зручно, швидко та безпечно.
И я не могу понять, чем это отличается от того, что я получал через Приват24 деньги по перевожу Western Union и сразу зачислял их на карту? - Это все делаю решулярно на протяжении лет.
В чем прикол? Как оказалось,
Теперь вопрос, какие реквизиты нужно указывать при переводе?
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