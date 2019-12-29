|
|
|
В "Нафтогазі" розповіли, як вчинять з грошима,...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 08 січ, 2020 19:02
Пропонуємо до обговорення:
Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" не має наміру витратити отримані від російського "Газпрому" 2,9 млрд дол. За рішенням Стокгольмського арбітражу без обговорення з Кабінетом міністрів України.
Дивися повний текст В \"Нафтогазі\" розповіли, як вчинять з грошима, отриманими від \"Газпрому\"
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 92778
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 08 січ, 2020 19:03
Андрюша,а может опять на премии раздеребанить?
-
sena_2008atp
-
-
- Повідомлень: 1855
- З нами з: 31.05.15
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 483 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 січ, 2020 20:10
Премії зароблені та заслужені, а заздрість не найкраща чеснота. Гроші уряд, звичайно, може й висмоктати на дивіденди, але мудро було б спрямувати їх на інвестиційну програму (розробку родовищ, придбання ліцензій)
-
Всюдиносапхайчик
-
-
- Повідомлень: 582
- З нами з: 05.03.13
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 65 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|