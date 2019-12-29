RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В "Нафтогазі" розповіли,
як вчинять з грошима,...

В "Нафтогазі" розповіли, як вчинять з грошима,...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 19:02

В "Нафтогазі" розповіли, як вчинять з грошима,...

Пропонуємо до обговорення:
Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" не має наміру витратити отримані від російського "Газпрому" 2,9 млрд дол. За рішенням Стокгольмського арбітражу без обговорення з Кабінетом міністрів України.

Дивися повний текст В \"Нафтогазі\" розповіли, як вчинять з грошима, отриманими від \"Газпрому\".
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92778
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 19:03

Андрюша,а может опять на премии раздеребанить?
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1855
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 483 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 20:10

Премії зароблені та заслужені, а заздрість не найкраща чеснота. Гроші уряд, звичайно, може й висмоктати на дивіденди, але мудро було б спрямувати їх на інвестиційну програму (розробку родовищ, придбання ліцензій)
Всюдиносапхайчик
 
Повідомлень: 582
З нами з: 05.03.13
Подякував: 15 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
”Гривня точно обвалиться”: експерти розповіли, в якій... 1, 2
R2 » Пон 30 гру, 2019 11:15
19 5069
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 гру, 2019 14:49
qwerty1zag23
Українцям розповіли, як економити на споживанні тепла...
R2 » Нед 29 гру, 2019 15:47
7 764
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 гру, 2019 09:29
ssnet
У Зеленського розповіли, коли Україна і Росія зможуть...
R2 » П'ят 27 гру, 2019 13:24
2 158
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 гру, 2019 22:49
sdmitruk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (956)
10.01.2020 03:01
Альфа-Банк (80443)
10.01.2020 02:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.