RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
За рік Україна погасила
понад 464 млрд боргів

За рік Україна погасила понад 464 млрд боргів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 01:44

За рік Україна погасила понад 464 млрд боргів

Пропонуємо до обговорення:
У 2019 на обслуговування державного боргу було направлено 119,2 млрд грн, на погашення - 345,2 млрд грн.

Дивися повний текст За рік Україна погасила понад 464 млрд боргів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92753
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 02:27

Re: За рік Україна погасила понад 464 млрд боргів

Не погасила, а перекредитовала. Отдали 345, взяли 341. Зато на следующий год разрыв в 90 млрд. запланирован. Где они столько лохов найти собираются?
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 1162
З нами з: 26.02.18
Подякував: 291 раз.
Подякували: 192 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Дефіцит державного бюджету сягнув 81,2 млрд грн
R2 » Сер 08 січ, 2020 13:49
1 77
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 січ, 2020 13:50
Конрад Карлович
В Україні понад 52% молоді мають по 4 смартфони на одну...
R2 » Нед 05 січ, 2020 00:14
4 368
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 січ, 2020 15:20
freeze
Ford інвестує майже $1,5 млрд в свої два заводи в...
R2 » П'ят 03 січ, 2020 12:44
5 407
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 січ, 2020 19:14
RomanTik

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.