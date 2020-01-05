У 2019 на обслуговування державного боргу було направлено 119,2 млрд грн, на погашення - 345,2 млрд грн.
Дивися повний текст За рік Україна погасила понад 464 млрд боргів.
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Додано: Чет 09 січ, 2020 01:44
За рік Україна погасила понад 464 млрд боргів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За рік Україна погасила понад 464 млрд боргів.
Додано: Чет 09 січ, 2020 02:27
Re: За рік Україна погасила понад 464 млрд боргів
Не погасила, а перекредитовала. Отдали 345, взяли 341. Зато на следующий год разрыв в 90 млрд. запланирован. Где они столько лохов найти собираются?
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