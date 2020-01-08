Как сотрудники Treeum взяли 2,5 млн грн кредитов и вложили 2

Сотрудники компании Treeum, куда входят самые большие финансовые порталы страны Finance.ua и Minfin.com.ua, поучаствовали в уникальной финансовой игре "Ближе к клиенту", они стали участниками команд кредитного и инвестиционного направления.
Задание кредитных команд: взять максимально большую сумму кредитов и потратить на это минимум денег. Кредитные команды за год взяли кредитов на сумму 2,5 млн грн! и потратили на это всего около 2,5 тыс. грн.
Задание инвестиционных команд: найти прибыльные пути инвестирования денег и получить максимальную эффективность от вложений. В итоге, депозиты стали надежным и прибыльным методом инвестирования, а вложения в валюту, Forex, акции компаний, в нашем случае, привели к потерям.
Команды делали всё, что бы узнать, с чем сталкиваются читатели наших порталов finance.ua и minfin.com.ua при выборе финансовых продуктов, да и сами собрали колоссальный опыт по управлению личными финансами
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