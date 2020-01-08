RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Как сотрудники Treeum взяли 2,5
млн грн кредитов и вложили 2

Как сотрудники Treeum взяли 2,5 млн грн кредитов и вложили 2
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 12:04

Как сотрудники Treeum взяли 2,5 млн грн кредитов и вложили 2

Предлагаем вашему вниманию уникальную финансовую игру "Ближе к клиенту".

Сотрудники компании Treeum, куда входят самые большие финансовые порталы страны Finance.ua и Minfin.com.ua, поучаствовали в уникальной финансовой игре "Ближе к клиенту", они стали участниками команд кредитного и инвестиционного направления.

Задание кредитных команд: взять максимально большую сумму кредитов и потратить на это минимум денег. Кредитные команды за год взяли кредитов на сумму 2,5 млн грн! и потратили на это всего около 2,5 тыс. грн.

Задание инвестиционных команд: найти прибыльные пути инвестирования денег и получить максимальную эффективность от вложений. В итоге, депозиты стали надежным и прибыльным методом инвестирования, а вложения в валюту, Forex, акции компаний, в нашем случае, привели к потерям.

Команды делали всё, что бы узнать, с чем сталкиваются читатели наших порталов finance.ua и minfin.com.ua при выборе финансовых продуктов, да и сами собрали колоссальный опыт по управлению личными финансами


Смотрите, что с этого получилось!


Пожалуйста, поддержите нас лайком и подпиской на канал!
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 1447
З нами з: 14.09.13
Подякував: 281 раз.
Подякували: 898 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 12:30

Взяли кредит, чтобы инвестировать в депозит. Весело там у вас.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 1163
З нами з: 26.02.18
Подякував: 291 раз.
Подякували: 192 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Gastarbaiter і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Как сотрудники Treeum взяли 2,5 млн грн кредитов и вложили 2
Ірина_ » Чет 09 січ, 2020 12:03
0 0
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 січ, 1970 02:00
Гість

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
МОТОР-БАНК (32)
09.01.2020 12:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.