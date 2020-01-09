Как сотрудники Treeum взяли 2,5 млн грн кредитов и вложили 2

Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:08

Ну, если речь идет про 35 инн - получается 2.5м / 35 = 71к на брата.

Если честно - слабо верится, хоть теоретически и возможно.

Ну, и как верно заметил guntherhouse777, - 2.5к - это транжирство.

Суммарные потери должны быть доли процента, а никак не 0.1%.

Брать кредиты только ради самого факта - тупо и неинтересно.

Гораздо интереснее на этом зарабатывать.

Ирина, так сколько было инн ?

Вы реально гасились с кредиток ?

Кроме того что это тупо - даже не знаю что и сказать. Гордиться тут точно нечем

Впрочем, они вполне могли зайти к тому же моне, получить кредлим в 100к и громко заявить: "Взяли кредит на 100к" )

С наших станется )

Потому и спрашивал про расшифровку слова "кредит"

Видать - кто-то проспал и не вовремя загасился )

ого сколько вопросов) С удовольствием отвечу!В игре было 2 НАПРАВЛЕНИЯ:Участие принимали 7 команд (2 направлений) - 55 участников! Каждая команда разрабатывала свою стратегию!важно помнить, что это не только кредиты наличными, а и расчеты кредитными картами за разнообразнейшие услуги и товары за весь год. Также, некоторым сотрудникам удалось взять не маленькие суммы кредитов наличными в банках20 человекпо кредитным картам проводили покупки по терминалу, из них мы не погашали наличные кредитызачислялись только те операции по кредитным картам, которые были осуществлены в период проведения игрыда, были факапы. Был случай, когда участница возвращала кредит в МФО с карточки Монобанк и не увидела, что сумма возврата задела границу кредитных средств на карте и поэтому Монобанк снял комиссию за перевод. Также была ситуация, когда кредит взяли под 0%, но за выдачу снималась определенная комиссия и в договоре не дочитались этого пункта и влетели(Победила команда которая взяла кредитов на сумму 800 000 - и осталась в плюсе, на 25 000! Вот как это получилось и какая стратегия стала выигрышной может ответить капитан победитель! Если Вам всем будет интересно, тогда можно будет снять видео об этом лайфакеВ том что сумма транжирства, как Вы выразились, очень велика зависело от много факторов и сюрпризов наших банков, это сума всего эксперимента и всех участников кредитной команды.