Как сотрудники Treeum взяли 2,5 млн грн кредитов и вложили 2

Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:47

Заработать как можно больше

Взять в долг как можно больше и как можно дешевле!

важно помнить, что это не только кредиты наличными, а и расчеты кредитными картами за разнообразнейшие услуги и товары за весь год

Также, некоторым сотрудникам удалось взять не маленькие суммы кредитов наличными в банках



20 человек

Победила команда которая взяла кредитов на сумму 800 000 - и осталась в плюсе, на 25 000! Вот как это получилось и какая стратегия стала выигрышной может ответить капитан победитель! Если Вам всем будет интересно, тогда можно будет снять видео об этом лайфаке

Тут всё понятно. Купить баксы летом и продать их зимой.Все прогорели. Не интересноИзначально неправильная постановка задачи.Брать кредиты и тупо их гасить на следующий день - много ума не надо.Более правильное ТЗ: как можно больше заработать на заёмных средствахНе, ну это вообще ерунда. Если чел купил телек за 100к с кредлима - это совсем не значит, что он взял кредит на 100к.Жонглирование терминами, про которые я говорил.По-хорошему - должны учитываться только живые деньги, а не товары/услугиПод 0.1% ? Не верюО, уже конкретика.Громкую фразу "2.5м кредитов за 2.5к" делим на 20.Получаем: "125к кредитов за 125грн".На одних МФО - это абсолютно нереально.Но если считать кредитом покупку с кредлима - то запростоДа, было бы интересно.Но не пустое видео ниочём, типа какие мы крутые.А реальные цифры по одному иннЯ сам берут кредиты на несколько млн в год, темой более-менее владею.Потому и заинтересовался фразой "2.5м за 2.5к"