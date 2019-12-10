|
|
|
Газпром погодився на відмову від компенсації за втрачені...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 09 січ, 2020 16:41
Пропонуємо до обговорення:
В рамках пакетних домовленостей між Нафтогазом і Газпромом, останній погодився, що вартість активів, конфіскованих у Газпрому в Україні, ніколи не буде повернена чи компенсована.
Дивися повний текст Газпром погодився на відмову від компенсації за втрачені в Україні активи - Вітренко
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 92778
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 09 січ, 2020 16:41
На каком основании конфисковали?
-
sal
-
-
- Повідомлень: 3675
- З нами з: 25.03.16
- Подякував: 737 раз.
- Подякували: 283 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 09 січ, 2020 17:34
sal,
почитай, в статье написано. И спокойно обтекай во славу Раиси
-
redmax11
-
-
- Повідомлень: 251
- З нами з: 04.04.18
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 81 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1
|115
|
П'ят 27 гру, 2019 17:05
I.De
|
|3
|191
|
|
|2
|178
|
|