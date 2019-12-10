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Газпром погодився на відмову
від компенсації за втрачені...

Газпром погодився на відмову від компенсації за втрачені...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 16:41

Газпром погодився на відмову від компенсації за втрачені...

Пропонуємо до обговорення:
В рамках пакетних домовленостей між Нафтогазом і Газпромом, останній погодився, що вартість активів, конфіскованих у Газпрому в Україні, ніколи не буде повернена чи компенсована.

Дивися повний текст Газпром погодився на відмову від компенсації за втрачені в Україні активи - Вітренко.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 16:41

На каком основании конфисковали?
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 17:34

sal,
почитай, в статье написано. И спокойно обтекай во славу Раиси
redmax11
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