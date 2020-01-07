Оператор мобільного зв'язку Київстар запустив тарифний план «Дзвінки для батьків» для абонентів старшого віку.
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:26
«Київстар» запустив тариф для людей старшого віку
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Дивися повний текст «Київстар» запустив тариф для людей старшого віку.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:27
Фига себе! 60 грн/мес! Без лимитованой халявы на чужие. Все равно всунули не нужный интернет - чтобы оправдать цену? В вадафоне вон была 30.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:31
С переходом на контракт . Дьявол кроется в деталях .
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 15:34
Йоханий Бабай яка щедрість від Киїістару. Аж переживати за них став щоб не збанкрутували.
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