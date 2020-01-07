«Київстар» запустив тариф для людей старшого віку

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 10 січ, 2020 17:16
Пора посылать нафиг. Триолан сейчас массово посылают, бо оборзел, каждый раз рост чуть ли не вдвое, уже стольник в мечц за это калеченое тв, рашастар на очереди.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 17:57
Да ладно? Тот, что в статье, зовётся "Звонки для родителей". Тот, что был 35 грн за 4 недели, а теперь 60 грн за те же 4 недели - "Киевстар Онлайн 3G 2018". Тот, что в статье, дешевле (потому, что 60 грн за месяц, а не за 4 недели), но и плюшек в нём сильно меньше. Ну и ограничение и у него "Для абонентов от 60 лет". Как это может быть один и тот же тариф?!
Додано: П'ят 10 січ, 2020 18:06
ну 35 грн за безлим на КС, 100 мин на другие и 2Г инета - это довольно понятно за что
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 18:16
Когда просто такой тариф существует, то он замечательный. А когда, как я, сидел спокойно на старом повременном, тратил в среднем не больше 2-3 грн в месяц, а заставили платить 35 грн за те же самые фактические услуги, тут уже сомнений кому выгоден тариф за 35 не возникает. Вот теперь он 60 и инета добавили до 6 гиг (было, кстати, 3, а не 2). Крайне выгодное предложение в условиях, когда тот инет не используешь вообще.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 18:21
moveton я бы сказал, этот тариф - шара, а платить никто не заставляет... Аналоги есть и в ВФ и лайфа и ИТ. Подкармливаю по очереди.
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 18:34
Ромасик, в плане "не заставляет"? На старом тарифе я пополнял счёт на 10 грн раз в год и разговаривал сколько мне нужно. Тут их списывают за два дня и после этого отваливаются исходящие (а они лично мне нужны не каждый день, но всё таки чаще, чем два раза в год). На новый тариф перевели именно принудительно. В чём же стала шара и что ж такого нужно сотворить, чтобы это считалось заставлянием?
Додано: П'ят 10 січ, 2020 18:42
Не понял прикола... 100Мб инета - это что за жлобство??? Телефон сам по себе потихоньку за месяц натянет 200-300мб спокойно. Опять же, не давать даже 30 минут на чужие сети - это расчет на явного лоха, чтобы случайно таки набрал рано или поздно "не туда". На фоне Водафоновского контракта РедС где за 60грн 2Гб трафика и 50 минут на чужаков, этот тариф вообще никакой, совсем.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 18:51
Re: «Київстар» запустив тариф для людей старшого віку
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