RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
«Київстар» запустив тариф
для людей старшого віку

«Київстар» запустив тариф для людей старшого віку
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 22:41

Київстар і весь керуючий персонал компанії,є пропозиція зібрати всі ваші сім-картки і засунути вам в дупу.мережа-гімно,ніхераа не тягне.4г тягне тільки біля вишки.Коротше----ХЕР вам
finuser337
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 10.01.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 22:47

Как говорила конь-не смешите мои подковы. У лайфа за эти деньги и инет есть и покрытие лучше.
latsyna_a
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 10.01.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 23:25

Какое "счастье" брать старому паспорт ползти в Киевстар, и ждать так называемое обновление в два раза.
ohrizko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 10.01.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 01:00

Киевстар монополист.Работает не прозрачно.Персонал умалчивает все подводные камни.Все ошибки в свою сторону.Объяснить не могут.По киевстару плачет антимонопольный комитет.Но пиариться любит.Хотелось бы чтобы Киевстар "объяснял"не потребителям повышение тарифов под новый год и под рождественские праздники а государственным органам и политикам(если таковые есть).Представляю в Израиле резкое повышение тарифов по РОш А-Шана.А в Украине можно.Выглядит как пренебрежение.
Р.S. Агенты киевстара,не расхваливайте сами себя спрятавшись без фото
zmannn
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 11.01.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 01:09

Ну и мне за 60 а 31дек. и 2 января в честь праздника,наверное, обЪегорили на 100грн.И объяснить не могут!!!Говорят не успел объединить тарифы!31 подключил один 2-го другой а третьего не успел!!!Это какими словами коментировать?
zmannn
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 11.01.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 01:55

Ох и жлобы, ну Киевстар он и в Африке Киевстар.
sharolexsur
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 11.01.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 11:57

До Нового года было 35 грн без паспортов и сверок возраста, после Нового года стало 60 грн в мес. Пенсы умиляются от "заботы" Киевстара
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 8937
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1049 раз.
Подякували: 2345 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 12:11

звонки на номера других мобильных операторов – 0,6 грн/мин так а за що 60 грн? за дзвынки всередины мережы?
Rainbow
 
Повідомлень: 2665
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 560 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Модератор і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
«Київпастранс» запустив онлайн-карту руху транспорту
R2 » Чет 09 січ, 2020 18:53
4 202
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 січ, 2020 15:22
avk
Підвищення пенсійного віку неминуче - глава комітету ВР 1 ... 4, 5, 6
R2 » Сер 08 січ, 2020 10:33
52 4370
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 січ, 2020 10:20
_hunter
Ринок праці в Україні: названо найпоширеніший вік людей,...
R2 » Вів 07 січ, 2020 06:05
1 202
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 січ, 2020 06:05
cool_taro2020

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.